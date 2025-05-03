Планові відключення світла в Одесі — 3 травня 2025

В Одесі відключили електропостачання — хто без світла
Сьогодні, 3 травня, жителі Одеси зіткнуться з тимчасовими відключеннями світла через ремонти на електромережах. Роботи проводитимуться енергетиками з Північного РЕМ, і триватимуть до вечора.
Про це у суботу, 3 травня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Північний РЕМ
- вул. Похила
- вул. Штильова
- пров. Дунаєвського
- вул. Чайкова
- вул. Садова
- вул. Кошиця
- вул. Глаубермана
- вул. Донецька
- вул. Кишинівська
- вул. Котлєєвська
- пров. Квантовий
- пров. Шептицького
- пров. Одеський
- вул. Маріупольська
- вул. Мала Садова
- 2-а лінія на ж/м,
- вул. Капітана Кузнєцова
- вул. Керченська
- вул. Велика Садова
- пров. Керченський
- вул. Південна дорога
- вул. Миколаївська дорога
- проспект Князя Володимира Великого
Світло буде відсутнє до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть задіяні графіки відключення світла, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, як змінилась вартість комунальних послуг в Одесі у травні.
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