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В Одесі відключили електропостачання — хто без світла

3 травня 2025 09:44
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Планові відключення світла в Одесі — 3 травня 2025
Енергетики ремонтують обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 3 травня, жителі Одеси зіткнуться з тимчасовими відключеннями світла через ремонти на електромережах. Роботи проводитимуться енергетиками з Північного РЕМ, і триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 3 травня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Північний РЕМ

  • вул. Похила
  • вул. Штильова
  • пров. Дунаєвського
  • вул. Чайкова
  • вул. Садова
  • вул. Кошиця
  • вул. Глаубермана
  • вул. Донецька
  • вул. Кишинівська
  • вул. Котлєєвська
  • пров. Квантовий
  • пров. Шептицького
  • пров. Одеський
  • вул. Маріупольська
  • вул. Мала Садова
  • 2-а лінія на ж/м,
  • вул. Капітана Кузнєцова
  • вул. Керченська 
  • вул. Велика Садова
  • пров. Керченський
  • вул. Південна дорога
  • вул. Миколаївська дорога
  • проспект Князя Володимира Великого

Світло буде відсутнє до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть задіяні графіки відключення світла, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, як змінилась вартість комунальних послуг в Одесі у травні. 

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