Планові відключення світла в Одесі — 3 травня 2025

Енергетики ремонтують обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 3 травня, жителі Одеси зіткнуться з тимчасовими відключеннями світла через ремонти на електромережах. Роботи проводитимуться енергетиками з Північного РЕМ, і триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 3 травня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла в Одесі

Північний РЕМ

вул. Похила

вул. Штильова

пров. Дунаєвського

вул. Чайкова

вул. Садова

вул. Кошиця

вул. Глаубермана

вул. Донецька

вул. Кишинівська

вул. Котлєєвська

пров. Квантовий

пров. Шептицького

пров. Одеський

вул. Маріупольська

вул. Мала Садова

2-а лінія на ж/м,

вул. Капітана Кузнєцова

вул. Керченська

вул. Велика Садова

пров. Керченський

вул. Південна дорога

вул. Миколаївська дорога

проспект Князя Володимира Великого

Світло буде відсутнє до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть задіяні графіки відключення світла, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, як змінилась вартість комунальних послуг в Одесі у травні.