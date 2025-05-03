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В Одессе отключили электроснабжение — кто без света

3 мая 2025 09:44
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Плановые отключения света в Одессе - 3 мая 2025 года
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 3 мая, жители Одессы столкнутся с временными отключениями света из-за ремонтов на электросетях. Работы будут проводиться энергетиками из Северного РЭС, и продлятся до вечера.

Об этом в субботу, 3 мая, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Северный РЭС

  • ул. Наклонная
  • Штилевая
  • переулок Дунаевского
  • ул. Чайкова
  • ул. Садовая
  • ул. Кошица
  • ул. Глаубермана
  • ул. Донецкая
  • ул. Кишиневская
  • ул. Котлеевская
  • переулок Квантовый
  • переулок Шептицкого
  • переулок Одесский
  • ул. Мариупольская
  • ул. Малая Садовая
  • 2-я линия на ж/м,
  • ул. Капитана Кузнецова
  • ул. Керченская
  • ул. Большая Садовая
  • переулок Керченский
  • ул. Южная дорога
  • ул. Николаевская дорога
  • проспект Князя Владимира Великого

Свет будет отсутствовать до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не будут задействованы графики отключения света, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Также мы писали, как изменилась стоимость коммунальных услуг в Одессе в мае.

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