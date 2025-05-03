Плановые отключения света в Одессе - 3 мая 2025 года

Энергетики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 3 мая, жители Одессы столкнутся с временными отключениями света из-за ремонтов на электросетях. Работы будут проводиться энергетиками из Северного РЭС, и продлятся до вечера.

Об этом в субботу, 3 мая, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света в Одессе

Северный РЭС

ул. Наклонная

Штилевая

переулок Дунаевского

ул. Чайкова

ул. Садовая

ул. Кошица

ул. Глаубермана

ул. Донецкая

ул. Кишиневская

ул. Котлеевская

переулок Квантовый

переулок Шептицкого

переулок Одесский

ул. Мариупольская

ул. Малая Садовая

2-я линия на ж/м,

ул. Капитана Кузнецова

ул. Керченская

ул. Большая Садовая

переулок Керченский

ул. Южная дорога

ул. Николаевская дорога

проспект Князя Владимира Великого

Свет будет отсутствовать до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не будут задействованы графики отключения света, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Также мы писали, как изменилась стоимость коммунальных услуг в Одессе в мае.