Плановые отключения света в Одессе - 3 мая 2025 года

В Одессе отключили электроснабжение — кто без света
Сегодня, 3 мая, жители Одессы столкнутся с временными отключениями света из-за ремонтов на электросетях. Работы будут проводиться энергетиками из Северного РЭС, и продлятся до вечера.
Об этом в субботу, 3 мая, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где нет света в Одессе
Северный РЭС
- ул. Наклонная
- Штилевая
- переулок Дунаевского
- ул. Чайкова
- ул. Садовая
- ул. Кошица
- ул. Глаубермана
- ул. Донецкая
- ул. Кишиневская
- ул. Котлеевская
- переулок Квантовый
- переулок Шептицкого
- переулок Одесский
- ул. Мариупольская
- ул. Малая Садовая
- 2-я линия на ж/м,
- ул. Капитана Кузнецова
- ул. Керченская
- ул. Большая Садовая
- переулок Керченский
- ул. Южная дорога
- ул. Николаевская дорога
- проспект Князя Владимира Великого
Свет будет отсутствовать до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, сегодня в Одессе не будут задействованы графики отключения света, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Также мы писали, как изменилась стоимость коммунальных услуг в Одессе в мае.
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