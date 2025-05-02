Графіки відключення світла на завтра - чого очікувати одеситам від ДТЕК Укренерго

Графіки відключень в Одесі — чи буде світло у суботу
Ситуація в енергосистемі України досі залишається нестабільною та може змінюватись. Проте завтра, 3 травня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання електроенергії знизилось
Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 2 травня, станом на 09:30 його рівень був на 3% меншим, ніж в цей же час попереднього дня — у четвер.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про те, чому сьогодні не було електрики.
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