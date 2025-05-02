В Одесі відключать світло через ремонтні роботи - які адреси, від ДТЕК

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 2 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому десятки вулиць в Одесі залишаться без світла. Відновити постачання обіцяють до 20:00, однак час може змінюватися.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

Тарутинська, 1-11,

Хуторська,1-22,

Цебриковська, 1-13а,

пров. Шахтинський, 25-46.

Роботи до 17:00.

2-а лінія на ж/м, 12,

1-а Садова, 1-39,

2-а Садова, 1-42,

3-я Садова, 1-49,

4-а Садова, 1-38, 5-а

Садова, 1-14, 6-а

Садова, 1-71,

Біляївська, 1-9,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана,

Донецька, 5-25,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62,

Кишинівська, 2-24,

Котлєєвська, 10, 11, 11а, 12, 20,

Мала Садова, 1-22,

Чайкова, 1-71,

Похила,

Олександра Кошиця, 1-69,

Південна дорога, 1-73,

Маріупольська, 20-68б,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова, 2-118,

дорога Миколаївська, 65,

пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3, 4, 6,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість УБПТ для одеситів.