В Одесі відключать світло через ремонтні роботи - які адреси, від ДТЕК

В Одесі відключать світло — які адреси потрапляють
Сьогодні, 2 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому десятки вулиць в Одесі залишаться без світла. Відновити постачання обіцяють до 20:00, однак час може змінюватися.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого не буде світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Тарутинська, 1-11,
- Хуторська,1-22,
- Цебриковська, 1-13а,
- пров. Шахтинський, 25-46.
Роботи до 17:00.
- 2-а лінія на ж/м, 12,
- 1-а Садова, 1-39,
- 2-а Садова, 1-42,
- 3-я Садова, 1-49,
- 4-а Садова, 1-38, 5-а
- Садова, 1-14, 6-а
- Садова, 1-71,
- Біляївська, 1-9,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана,
- Донецька, 5-25,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62,
- Кишинівська, 2-24,
- Котлєєвська, 10, 11, 11а, 12, 20,
- Мала Садова, 1-22,
- Чайкова, 1-71,
- Похила,
- Олександра Кошиця, 1-69,
- Південна дорога, 1-73,
- Маріупольська, 20-68б,
- Шептицького, 1,3,5,
- Штильова, 2-118,
- дорога Миколаївська, 65,
- пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3, 4, 6,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 19:00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість УБПТ для одеситів.
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