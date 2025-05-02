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В Одесі відключать світло — які адреси потрапляють

2 травня 2025 10:23
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В Одесі відключать світло через ремонтні роботи - які адреси, від ДТЕК
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Сьогодні, 2 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому десятки вулиць в Одесі залишаться без світла. Відновити постачання обіцяють до 20:00, однак час може змінюватися.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • Тарутинська, 1-11,
  • Хуторська,1-22,
  • Цебриковська, 1-13а,
  • пров. Шахтинський, 25-46.

Роботи до 17:00.

  • 2-а лінія на ж/м, 12,
  • 1-а Садова, 1-39,
  • 2-а Садова, 1-42,
  • 3-я Садова, 1-49,
  • 4-а Садова, 1-38, 5-а
  • Садова, 1-14, 6-а
  • Садова, 1-71,
  • Біляївська, 1-9,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана,
  • Донецька, 5-25,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Котлєєвська, 10, 11, 11а, 12, 20,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Чайкова, 1-71,  
  • Похила,
  • Олександра Кошиця, 1-69,
  • Південна дорога, 1-73,
  • Маріупольська, 20-68б,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Штильова, 2-118,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3, 4, 6,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість УБПТ для одеситів.

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