В Одессе отключат свет из-за ремонтных работ - какие адреса, от ДТЭК

В Одессе отключат свет — какие адреса попадают
Сегодня, 2 мая, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому десятки улиц в Одессе останутся без света. Восстановить поставки обещают до 20:00, однако время может меняться.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Северный РЭС:
- Тарутинская, 1-11,
- Хуторская, 1-22,
- Цебриковская, 1-13а,
- переулок Шахтинский, 25-46.
Работы до 17:00.
- 2-я линия на ж/м, 12,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38, 5-я
- Садовая, 1-14, 6-а
- Садовая, 1-71,
- Беляевская, 1-9,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана,
- Донецкая, 5-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- Котлеевская, 10, 11, 11а, 12, 20,
- Малая Садовая, 1-22,
- Чайковая, 1-71,
- Наклонная,
- Александра Кошица, 1-69,
- Южная дорога, 1-73,
- Мариупольская, 20-68б,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая, 2-118,
- дорога Николаевская, 65,
- переулок 1-й Дунаевский, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3, 4, 6,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Работы до 19:00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о стоимости УБПТ для одесситов.
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