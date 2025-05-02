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В Одессе отключат свет — какие адреса попадают

2 мая 2025 10:23
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одессе отключат свет из-за ремонтных работ - какие адреса, от ДТЭК
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня, 2 мая, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому десятки улиц в Одессе останутся без света. Восстановить поставки обещают до 20:00, однако время может меняться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • Тарутинская, 1-11,
  • Хуторская, 1-22,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • переулок Шахтинский, 25-46.

Работы до 17:00.

  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38, 5-я
  • Садовая, 1-14, 6-а
  • Садовая, 1-71,
  • Беляевская, 1-9,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана,
  • Донецкая, 5-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Котлеевская, 10, 11, 11а, 12, 20,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Чайковая, 1-71,
  • Наклонная,
  • Александра Кошица, 1-69,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Мариупольская, 20-68б,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая, 2-118,
  • дорога Николаевская, 65,
  • переулок 1-й Дунаевский, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3, 4, 6,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о стоимости УБПТ для одесситов.

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