В Одессе отключат свет из-за ремонтных работ - какие адреса, от ДТЭК

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 2 мая, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому десятки улиц в Одессе останутся без света. Восстановить поставки обещают до 20:00, однако время может меняться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Северный РЭС:

Тарутинская, 1-11,

Хуторская, 1-22,

Цебриковская, 1-13а,

переулок Шахтинский, 25-46.

Работы до 17:00.

2-я линия на ж/м, 12,

1-я Садовая, 1-39,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Садовая, 1-38, 5-я

Садовая, 1-14, 6-а

Садовая, 1-71,

Беляевская, 1-9,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана,

Донецкая, 5-25,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62,

Кишиневская, 2-24,

Котлеевская, 10, 11, 11а, 12, 20,

Малая Садовая, 1-22,

Чайковая, 1-71,

Наклонная,

Александра Кошица, 1-69,

Южная дорога, 1-73,

Мариупольская, 20-68б,

Шептицкого, 1,3,5,

Штилевая, 2-118,

дорога Николаевская, 65,

переулок 1-й Дунаевский, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3, 4, 6,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о стоимости УБПТ для одесситов.