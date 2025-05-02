Стрілянина на Куликовому полі в Одесі — напали на поліцейських
В Одесі на Куликовому полі чоловік накинувся з двома ножами на поліцейських. В результаті госпіталізували як нападника, так і правоохоронців.
Про це повідомляє Головне управління Націонлаьної поліції в Одеській області.
Подробиці нападу
На Куликовому полі чоловік напав із ножем на поліцейських, які стежили за порядком. З метою затримання правопорушника один з стражів порядку застосував табельну зброю. В результаті правоохоронців було госпіталізовано із ножовими пораненнями, а нападника — із вогнепальними. На місці працює слідчо-оперативна група. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).
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