Поліцейський на місці події. Фото: Головне управління Націонлаьної поліції в Одеській області

В Одесі на Куликовому полі чоловік накинувся з двома ножами на поліцейських. В результаті госпіталізували як нападника, так і правоохоронців.

Про це повідомляє Головне управління Націонлаьної поліції в Одеській області.

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Подробиці нападу

На Куликовому полі чоловік напав із ножем на поліцейських, які стежили за порядком. З метою затримання правопорушника один з стражів порядку застосував табельну зброю. В результаті правоохоронців було госпіталізовано із ножовими пораненнями, а нападника — із вогнепальними. На місці працює слідчо-оперативна група. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Місце нападу. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про річницю подій 2 травня. А також про заходи безпеки в місті сьогодні.