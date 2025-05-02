Затори в Одесі через поліцейські пости біля Куликового поля - річниця 2 травня

Біля Куликового поля. Фото: соцмережі

Сьогодні, 2 травня, район Куликового поля в Одесі перекрито поліцією по всьому периметру. Через це на дорогах міста наразі спостерігаються значні затори.

Фото із перекритим Куликовим полем ширяться соцмережами.

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Значні затори сьогодні спостерігаються в районі залізничного вокзалу в Одесі. Найбільше за все ускладнено рух на вулицях, що примикають до Куликового поля, оскільки його периметром встановлено поліцейські пости. Йдеться про:

Середньофонтанську,

Пирогівською,

Канатну,

Італійський бульвар.

Одеситам слід це враховувати, плануючи свій маршрут.

Поліція в Одесі. Фото: соцмережі

Дороги міста. Фото: соцмережі

Причини заходів безпеки

Посилення заходів безпеки на вулицях міста пов'язано із 11-ю річницею трагічних подій на Куликовому полі в Одесі. Того дня відбулися масові зіткнення між проукраїнськими активістами "Євромайдану" та проросійськими групами. Протистояння переросло в масові заворушення, що завершилися пожежею в Будинку профспілок. Загалом того дня загинули 48 осіб, ще понад 200 були поранені. Речник Військово-морських сил каже, що той день був визначним для півдня України.

"Ми в той момент вже розігнали місцевий Антимайдан так званий, який підтримувався ззовні, і в Одесі тоді чаши терезів коливалися доволі серйозно. Але ми згуртувалися і показали те, що ми здатні захиститися від цих викликів. Було страшно, адже вже було зрозуміло, що є загиблі, але вибір був тоді невеликий: або залишаємося вдома в Україні, або можуть розвиватися події по іншому", — згадує речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про проїзд у міському транспорті. А також про перейменування вулиць в Одесі.