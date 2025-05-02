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Одесса стоит в пробке — какие причины

2 мая 2025 09:54
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Пробки в Одессе из-за полицейских постов возле Куликова поля - годовщина 2 мая
Возле Куликова поля. Фото: соцсети
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня, 2 мая, район Куликова поля в Одессе перекрыт полицией по всему периметру. Из-за этого на дорогах города сейчас наблюдаются значительные пробки.

Фото с перекрытым Куликовым полем распространяются по соцсетям.

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Значительные пробки сегодня наблюдаются в районе железнодорожного вокзала в Одессе. Больше всего затруднено движение на улицах, примыкающих к Куликовому полю, поскольку по его периметру установлены полицейские посты. Речь идет о:

  • Среднефонтанской,
  • Пироговской,
  • Канатной,
  • Итальянском бульваре.

Одесситам следует это учитывать, планируя свой маршрут.

Одеса у заторі — Куликове поле перекрито поліцією - фото 1
Полиция в Одессе. Фото: соцсети
Одеса у заторі — Куликове поле перекрито поліцією - фото 2
Дороги города. Фото: соцсети

Причины мер безопасности

Усиление мер безопасности на улицах города связано с 11-й годовщиной трагических событий на Куликовом поле в Одессе. В тот день произошли массовые столкновения между проукраинскими активистами "Евромайдана" и пророссийскими группами. Противостояние переросло в массовые беспорядки, завершившиеся пожаром в Доме профсоюзов. Всего в тот день погибли 48 человек, еще более 200 были ранены. Спикер Военно-морских сил говорит, что тот день был решающим для юга Украины.

"Мы в тот момент уже разогнали местный Антимайдан так называемый, который поддерживался извне, и в Одессе тогда чаши весов колебались довольно серьезно. Но мы сплотились и показали то, что мы способны защититься от этих вызовов. Было страшно, ведь уже было понятно, что есть погибшие, но выбор был тогда небольшой: или остаемся дома в Украине, или могут развиваться события по другому",— вспоминает представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Напомним, недавно мы писали о проезде в городском транспорте. А также о переименовании улиц в Одессе.

Одесса полиция пробки Новости Одессы 2 мая
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