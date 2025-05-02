Річниця 2 травня в Одесі - містяни покладали квіти та згадували трагічні події 2014 року

Покладання квітів. Фото: Новини.LIVE

Одинадцять років тому центр Одеси та Куликове поле стали ареною жорстких сутичок між проукраїнськими та проросійськими активістами. У місті сьогодні провели пам'ятні заходи та вшанували пам'ять загиблих під час тих трагічних подій.

Як Одеса згадує загиблих дізнавалися журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Річниця 2 травня

2 травня — особливий день у історії Одеси. Саме сьогодні, одинадцять років тому, місто пережило одну з найтрагічніших подій. В центрі спалахнули жорсткі сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами. Протистояння, що розпочалося на Грецькій площі, стрімко переросло у вуличні бої, а згодом — у трагедію на Куликовому полі, де зайнявся Будинок профспілок. Як наслідок того дня загинули 48 людей, ще понад 200 отримали поранення. В річницю трагедії, на Куликове поле знову приходять люди, щоб покласти квіти.

Люди поклали квіти. Фото: Новини.LIVE

Квіти на Куликовому. Фото: Новини.LIVE

Охорона території

Варто зазначити, що Куликове поле сьогоді перебуває під посиленою охороною: периметр патрулюють нацгвардійці, поліція, чергують медики та рятувальники. Щоб уникнути провокації, всіх перевірялина наявність небезпечних предметів. Також слід зазначити, що тут же на цій локації продовжує діяти виставка знищеної російської техніки, серед якої можна побачити і шахеди, якими останнім часом обстрілюється Одеса.

Виставка техніки. Фото: Новини.LIVE

Вшанування пам'яті

У центрі міста на розі вулиць Дерибасівської Преображенської одесити також покладали квіти. Містяни згадували проукраїнських активістів, які загинули 11 років тому та розповідали про те, чому цей день був визначним для півдня України.

"Це було одна з перших перемог українців над так званою рускою весною. Для того щоб уввійшла руська армія треба спочатку здійснити певні підготовчі дії. У всіх великих українських містах були такі диверсійні російські загони, які мали підготувати грунт для підходу уже великих сил", — вважає доктор історичних наук Олександр Музичко.

Олександр Музичко, історик. Фото: Новини.LIVE

Люди з квітами. Фото: Новини.LIVE

Одесити в центрі. Фото: Новини.LIVE

Саме на цих вулицях було смертельно поранено члена правого сектору прихильника Євромайдану Ігоря Іванова. Одеситка Мая також прийшла сюди, оскільки поділяє погляди загиблого активіста.

"У той день відстояли українську Одесу. Вони дали зрозуміти росіянам. Росії та Путіну, що тут ніколи не буде Росії. Тут буде Україна, вона буде процвітати і українська ідентичність тільки буде відроджуватися", — каже Мая.

Мая, поділяє погляди.Фото: Новини.LIVE

Квіти і лампади. Фото: Новини.LIVE

Загиблий під час сутичок. Фото: Новини.LIVE

Правова кваліфікація

Через 11 років після зіткнень та пожежі у Будинку Профспілок своє рішення з цього питання виніс і Європейський суд з прав людини. ЄСПЧ назвав російську пропаганду винною у провокації подій, однак і українська держава визнана винною у бездіяльності, яка призвела до великої кількості жертв.

Потрібно сказати, що офіційні розслідування проводили одеська прокуратура, а також Генеральна прокуратура України, спочатку обвинувачення було пред'явлено 26 особам. У 2017 році суд виправдав 19 "антимайданівців", які звинувачувалися у подіях на Грецькій площі, 17 з них були незабаром відпущені, оскільки слідство не змогло довести їхню провину. Справа 2 травня ще не закрита і слідство триває досі, проте частина організаторів заворушень із проросійської сторони давно перебуває у РФ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про стан будинку після російського обстрілу. А також про затори у зв'язку з 2 травня.