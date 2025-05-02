Трамваи № 5 и №28 в Одессе изменят свой маршрут из-за ремонтных работ

5 трамвай. Фото иллюстративное: скриншот

Сегодня в Одессе начнут проводить ремонтные работы водопровода на улице Пантелеймоновской. Из-за этого временно изменится движение двух популярных трамваев города: 5-го и 28-го.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Какие трамваи изменят маршрут

В связи с работами филиала "Инфоксводоканал" на ул.Пантелеймоновская, 46 маршрут трамвайных маршрутов №5 и 28 временно изменен. Отныне эти вагоны будут ходить следующим образом:

Трамвай №5 курсирует "Автовокзал — Куликово поле" (ранее Автовокзал — Аркадия).

Трамвай №28 курсирует "ул.Пастера — Куликово поле" (ранее: Автовокзал — Парк Шевченко).

Трамваи будут ходить снова по привычным маршрутам после завершения работ. Однако сколько времени займет ремонт коммуникаций пока не сообщают.

Предупреждение на канале города. Фото: скриншот

Напомним, еще недавно мы писали о стоимости проезда в мае. А также о гуманитарных автобусах, которые вскоре выйдут на маршруты.