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Одесские трамваи 5 и 28 меняют маршруты — где теперь их ждать

2 мая 2025 12:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Трамваи № 5 и №28 в Одессе изменят свой маршрут из-за ремонтных работ
5 трамвай. Фото иллюстративное: скриншот
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня в Одессе начнут проводить ремонтные работы водопровода на улице Пантелеймоновской. Из-за этого временно изменится движение двух популярных трамваев города: 5-го и 28-го.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В связи с работами филиала "Инфоксводоканал" на ул.Пантелеймоновская, 46 маршрут трамвайных маршрутов №5 и 28 временно изменен. Отныне эти вагоны будут ходить следующим образом:

  • Трамвай №5 курсирует "Автовокзал — Куликово поле" (ранее Автовокзал — Аркадия).
  • Трамвай №28 курсирует "ул.Пастера — Куликово поле" (ранее: Автовокзал — Парк Шевченко).

Трамваи будут ходить снова по привычным маршрутам после завершения работ. Однако сколько времени займет ремонт коммуникаций пока не сообщают.

Одесские трамваи 5 и 28 меняют маршруты — причины - фото 1
Предупреждение на канале города. Фото: скриншот

Напомним, еще недавно мы писали о стоимости проезда в мае. А также о гуманитарных автобусах, которые вскоре выйдут на маршруты.

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