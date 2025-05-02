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Одесский комик Борис Барский оказался в центре скандала — детали

2 мая 2025 10:58
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесский комитет Борис Барский отреагировал на ролик с ним о Пушкине
Борис Барский. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесский комик Борис Барский прокомментировал распространяющееся по сети видео о его требовании "убрать руки от Пушкина". Артист настаивает на том, что скандальный ролик распространили его конкуренты с целью провокации.

Об этом Борис Барский написал на своей странице в соцсети.

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Реакция артиста

Борис Барский заявил, что его фраза о Пушкине была вырвана из контекста. Кроме того, добавил, что никогда не обращался бы к президенту Украины в такой форме, а его слова были адресованы приятелю комика, которого также зовут Владимиром. По мнению артиста, публикация была целенаправленной провокацией его конкурентов.

"В ролике я обращался к другу, Володе Уме — и те, кто распространяет другие версии, просто сознательно манипулируют. С легкой руки автора этой клеветы — Александр Колмен. Ложь активно распространилась рашистскими пабликами RG.ru, Аргументы и факты, LIFE. Умница, Колмен Сердюк. Четко сработал на путлера. Жаль тебя, как автора нигде не вспомнили...", написал Борис Барский в соцсети.

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Реакция артиста. Фото: скриншот

О каком видео идет речь

На видео, которое уже несколько дней распространяется по соцсети, можно увидеть как Борис Барский дает интервью. Во время разговора к нему подходит девушка с вопросом о российском поэте. После чего артист говорит: "Вова, убери свои руки от Пушкина". Именно эту его фразу и подали так, будто комик обращается не к своему товарищу, а к Владимиру Зеленскому, что послужило поводом к скандалу.

Напомним, недавно мы писали о том, как война изменила юмористические традиции Одессы. А также о скандале с Лесей Никитюк.

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