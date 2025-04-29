Скандал с ведущей программы "Орел и решка" Лесей Никитюк в Одессе

Леся Никитюк. Фото: Леся Никитюк в соцсети

Известная украинская ведущая Леся Никитюк попала на видео одного из блогеров, когда посещала одесский ресторан. Однако публикация этих кадров очень возмутила звезду.

Видео опубликовал один из одесских блогеров в соцсети.

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Возмущение Леси Никитюк

На видео, которое распространяется по соцсетям, можно увидеть, как Леся Никитюк прогуливается по территории одного из ресторанов в Одессе и улыбается. Блогер, который ее снял, здоровается с известной ведущей и шутливо говорит, что она "попалась". Однако увидев эти кадры, женщина написала под постом осуждающий комментарий.

"Не понимаю людей, которые потом еще и в ТикТок выставляют такие видео! Мне, б**дь, не сходи, не поешь, не выпей", — написала Леся Никитюк в комментариях.

В ответ автор видео написал, что не понимает возмущения ведущей, и добавил, что она является медийным лицом и он не первый блогер, который публикует кадры с ней в Интернете.

Комментарий Леси Никитюк. Фото: скриншот

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