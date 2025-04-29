Скандал с ведущей программы "Орел и решка" Лесей Никитюк в Одессе

Скандал с Лесей Никитюк в Одессе — что не понравилось звезде
Известная украинская ведущая Леся Никитюк попала на видео одного из блогеров, когда посещала одесский ресторан. Однако публикация этих кадров очень возмутила звезду.
Видео опубликовал один из одесских блогеров в соцсети.
Возмущение Леси Никитюк
На видео, которое распространяется по соцсетям, можно увидеть, как Леся Никитюк прогуливается по территории одного из ресторанов в Одессе и улыбается. Блогер, который ее снял, здоровается с известной ведущей и шутливо говорит, что она "попалась". Однако увидев эти кадры, женщина написала под постом осуждающий комментарий.
"Не понимаю людей, которые потом еще и в ТикТок выставляют такие видео! Мне, б**дь, не сходи, не поешь, не выпей", — написала Леся Никитюк в комментариях.
В ответ автор видео написал, что не понимает возмущения ведущей, и добавил, что она является медийным лицом и он не первый блогер, который публикует кадры с ней в Интернете.
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