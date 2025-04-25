У Криму зафіксовано приліт до будинку заступника голови Чечні Мурада Саїдова.

Мурад Саїдов. Фото: Обозреватель

У Криму зафіксовано приліт до будинку постпреда заступника голови Чечні Мурада Саїдова. Однак місцеві канали стверджують що падіння БпЛА на будівлю відбулося через недбалу роботу ППО.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

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Агенти руху "АТЕШ" повідомляють, що сьогодні вранці був приліт дрона у Саках. Зафіксовано попадання до будинку заступника голови Чеченської Республіки Мурада Саїдова. Внаслідок падіння БПЛА є пошкодження самої будівлі та автомобілів, які знаходилися поряд.

"Очевидно, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільним цілям і в цьому випадку це ще один приклад некомпетентної роботи російського ППО. Але це гарне нагадування для окупантів та їхніх спільників, що їм настав час тікати з українського Криму", — йдеться у повідомленні АТЕШ.

Що відомо про Мурада Саїдова

Мурад Саїдов є одним із помічників постпреда голови Чечні, але на громадських засадах. Після окупації росіянами Мелітополя саме його було призначено Рамзаном Кадировим "комендантом" цього міста, адже колись жив на Запоріжжі. У 2014 році Мурад Саїдов оселився в Саках. А в 2019 вибухнув скандал із побиттям місцевого бізнесмена, з якого протягом кількох годин зступник голови Чечні зі спільниками вибивали згоду віддати половину бізнес-активів. Але йому вдалося уникнути відповідальності й залишитися на свободі — кажуть, що не без допомоги його "даху", депутата Держдуми РФ Адама Делімханова.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Трамп мріяв відкрити у Криму бізнес. А також про шляхи повернення півострову.