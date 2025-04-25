В Крыму зафиксирован прилет к дому заместителя главы Чечни Мурада Саидова.

Мурад Саидов. Фото: Обозреватель

В Крыму зафиксирован прилет по дому постпреда заместителя главы Чечни Мурада Саидова. Однако местные каналы утверждают что падение БпЛА на здание произошло из-за небрежной работы ПВО.

Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.

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Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что сегодня утром был прилет дрона в Саках. Зафиксировано попадание в дом заместителя главы Чеченской Республики Мурада Саидова. В результате падения БПЛА есть повреждения самого здания и автомобилей, которые находились рядом.

"Очевидно, что Силы обороны Украины не наносят удары по гражданским целям и в этом случае это еще один пример некомпетентной работы российского ПВО. Но это хорошее напоминание для оккупантов и их сообщников, что им пора бежать из украинского Крыма",— говорится в сообщении АТЕШ.

Что известно о Мураде Саидове

Мурад Саидов является одним из помощников постпреда председателя Чечни, но на общественных началах. После оккупации россиянами Мелитополя именно он был назначен Рамзаном Кадыровым "комендантом" этого города, ведь когда-то жил на Запорожье. В 2014 году Мурад Саидов поселился в Саках. А в 2019 году разразился скандал с избиением местного бизнесмена, из которого в течение нескольких часов глава Чечни с сообщниками выбивали согласие отдать половину бизнес-активов. Но ему удалось избежать ответственности и остаться на свободе — говорят, что не без помощи его "крыши", депутата Госдумы РФ Адама Делимханова.

Напомним, недавно мы писали о том, что Трамп мечтал открыть в Крыму бизнес. А также о путях возвращения полуострова.