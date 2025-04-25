Ялта в Криму. Фото ілюстративне: atlanticcouncil.org

Нинішній президент США Дональд Трамп хотів відкрити бізнес в Криму, ще коли півострів був українським. Однак втілити ці плани у життя тоді в нього не вдалося.

Про це повідомляє координатор "Інформаційного спротиву" Олексій Копитько в соцмережі.

Реклама

Читайте також:

Плани Трампа

Будучи забудовником, у 2000-2010-ті нинішній президент США активно придивлявся до Чорного моря. Найбільш відома провальна витівка — Трамп-тауер у Батумі. Але паралельно з цим його зять та дочка Іванка активно вивчали Крим. Серед іншого відбирали локацію під яхт-клуб. Більший інтерес підприємці виявили до Ялти та Балаклави.

Чому не вийшло в Криму

У той час в Криму місцеві підприємці побоювалися пускати на півострів великий бізнес, тому на кожну земельну ділянку були оформлені по декілька пакетів документів. Це й завадило Трампу розпочати там будівництво. До того ж росіяни ще тоді могли натякати на свої претензії щодо цієї території, що також могло вплинути на скасування планів нинішнього президента США.

"Звідси репліка Трампа щодо того, що ніхто не потребує юридичного визнання Криму російським. Це знищує його як об'єкт для інвестицій. Судячи з того, як Крим свербить Трампу, і ця виборча пам'ять на рахунок Балаклави, це знак, що нічого не вийшло, але осад залишився. Можливо, росіяни цей сюжет педалюють", — пише координатор Інформаційного спротиву Олексій Копитько.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як РФ намагається захистити техніку в Криму. А також про шляхи повернення півострову.