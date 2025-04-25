Ялта в Крыму. Фото иллюстративное: atlanticcouncil.org

Нынешний президент США Дональд Трамп хотел открыть бизнес в Крыму, еще когда полуостров был украинским. Однако воплотить эти планы в жизнь тогда у него не удалось.

Об этом сообщает координатор "Информационного сопротивления" Алексей Копытько в соцсети.

Реклама

Читайте также:

Планы Трампа

Будучи застройщиком, в 2000-2010-е нынешний президент США активно присматривался к Черному морю. Наиболее известная провальная затея — Трамп-тауэр в Батуми. Но параллельно с этим его зять и дочь Иванка активно изучали Крым. Среди прочего отбирали локацию под яхт-клуб. Больший интерес предприниматели проявили к Ялте и Балаклаве.

Почему не получилось в Крыму

В то время в Крыму местные предприниматели опасались пускать на полуостров крупный бизнес, поэтому на каждый земельный участок было оформлено по несколько пакетов документов. Это и помешало Трампу начать там строительство. К тому же, россияне уже тогда могли намекать на свои претензии по этой территории, что также могло повлиять на отмену планов нынешнего президента США.

"Отсюда реплика Трампа о том, что никто не нуждается в юридическом признании Крыма российским. Это уничтожает его как объект для инвестиций. Судя по тому, как Крым чешется Трампу, и эта избирательная память насчет Балаклавы, это знак, что ничего не получилось, но осадок остался. Возможно, россияне этот сюжет педалируют", — пишет координатор Информационного сопротивления Алексей Копытько.

Напомним, недавно мы писали о том, как РФ пытается защитить технику в Крыму. А также о путях возвращения полуострова.