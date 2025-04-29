Скандал з ведучою програми "Орел і решка" Лесей Нікітюк в Одесі

Леся Нікітюк. Фото: Леся Нікітюк в соцмережі

Відома українська ведуча Леся Нікітюк потрапила на відео одного з блогерів, коли відвідувала одеський ресторан. Однак публікація цих кадрів дуже обурила зірку.

Відео опублікував один із одеських блогерів у соцмережі.

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Обурення Лесі Нікітюк

На відео, що шириться соцмережами, можна побачити, як Леся Нікітюк прогулюється територією одного з ресторанів в Одесі та посміхається. Блогер, який її зафільмував, вітається з відомою ведучою та жартівливо каже, що вона "попалася". Однак побачивши ці кадри, жінка написала під постом засуджуючий коментар.

"Не розумію людей, які потім ще й в ТікТок виставляють такі відео! Мені, б**дь, не сходи, не поїж, не випий", — написала Олеся Нікітюк у коментарях.

У відповідь автор відео написав, що не розуміє обурення ведучої, та додав, що вона є медійною особою і він не перший блогер, який публікує кадри із нею в Інтернеті.

Коментар Лесі Нікітюк. Фото: скриншот

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