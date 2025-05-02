Одеський комік Борис Барський відреагував на ролік із ним про Пушкіна

Борис Барський. Фото: Новини.LIVE

Одеський комік Борис Барський прокоментував відео, що шириться мережею, про його вимогу "прибрати руки від Пушкіна". Артист наполягає на тому, що скандальний ролик розповсюдили його конкуренти з метою провокації.

Про це Борис Барський написав на своїй сторінці в соцмережі.

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Реакція артиста

Борис Барський заявив, що його фраза щодо Пушкіна була вирваною із контексту. Крім того, додав, що ніколи не звертався би до президента України у такій формі, а його слова були адресовані приятелю коміка, якого також звуть Володимиром. На думку артиста, публікація була цілеспрямованою провокацією його конкурентів.

"У ролику я звертався до друга, Володі Уми – і ті, хто поширює інші версії, просто свідомо маніпулюють. З легкої руки автора цього наклепу — Олександр Колмен. Брехня активно поширилася рашистськими пабликами RG.ru, Аргументи та факти, LIFE. Розумниця, Колмен Сердюк. Чітко спрацював на путлера. Жаль тебе, як автора ніде не згадали…", — написав Борис Барський у соцмережі.

Реакція артиста. Фото: скриншот

Про яке відео йдеться

На відео, що вже кілька днів шириться соцмережею, можна побачити, як Борис Барський дає інтервью. Під час розмови до нього підходить дівчина із запитанням про російського поета. Після чого артист каже: "Вова, прибери свої руки від Пушкіна". Саме цю його фразу й подали так, наче комік звертається не до свого товариша, а до Володимира Зеленського, що стало приводом до скандалу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як війна змінила гумористичні традиції Одеси. А також про скандал із Лесею Нікітюк.