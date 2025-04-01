Как война повлияла на юмор в Одессе - можно ли вернуть шутки после войны

Георгий Делиев и Борис Барский на Юморине в Одессе. Фото: УНІАН/Кравцов Алексей

Одесса — это город, где юмор всегда был частью жизни. Даже в самые сложные времена одесситы не теряют способности шутить и дарить радость другим. Но последние годы из-за пандемии и войны традиционные празднования 1 апреля Юморины перестали проводиться. Возможно ли вернуть традицию в полном объеме и какую роль юмор играет в жизни украинцев сегодня?

Об этом журналисты Новини.LIVE пообщались с директором театра "Маски" Борисом Барским.

Читайте также:

— Что для вас 1 апреля?

— Если честно, я счастлив, что у нас есть такой праздник. Я был бы счастлив еще больше, если бы таких праздников было больше в Одессе, как раньше. Мы проводили фестиваль-комедиаду, и он выпадал именно на 1 апреля. К нам съезжались комики, клоуны со всего земного шара, 30-35 стран приезжало. Мы выходили в город, и это была свобода. Это воздух, которым ты мог дышать полной грудью, улыбаться. К концу дня у меня болело лицо, я уже не мог. Хочу, чтобы это все к нам вернулось.

Директор театра "Маски" Борис Барский о 1 апреля. Фото: Новини.LIVE

— Несмотря на войну, вы каждый раз что-то организовываете. Планируется ли перфоманс в этом году?

— Да, первого мы обязательно выйдем в город. Каждый год мы выходили, даже во время коронавируса, обнимались со всеми, и никто не заболел. В этом году тоже в час дня обязательно появимся или на Дерибасовской, или в Городском саду. Там будет много сюрпризов, и про один из них я могу уже сказать. У нас есть акция, мы проводим ее в TikTok. Есть много людей, которые находятся в других городах, в других странах. У них есть материальная возможность приобрести билеты в наш театр, но физически нет возможности попасть в него. А в Одессе есть много людей, которые хотели бы прийти в театр, но не имеют финансовых возможностей. Нам пишут, присылают деньги, мы покупаем эти билеты. И вот 1 апреля пойдем по Дерибасовской и раздадим эти билеты. И снимать это будем, потому что нужно видеть счастливых людей, которые получают маленькие подарки, даже маленький, но глоток позитива. А мы знаем, как сделать людей счастливыми.

Директор театра "Маски" Борис Барский о планах на 1 апреля. Фото: Новини.LIVE

— Как вы думаете, во время войны насколько важным является праздник юмора?

— Во время войны, я думаю, вообще любой позитив очень важен, потому что мы живем в двойственном мире. Есть добро, есть зло, есть черное, есть белое, есть день, есть ночь. И у нас очень много черного. Последние три года просто столько негатива на нас упало. Мы заметили по зрителю, насколько они соскучились по празднику, поэтому нужно хотя бы на час отвлечься от происходящего. И это, я думаю, очень важно. Даже просто вспоминая, например, историю. Во время Второй мировой войны ездили бригады, просто выезжали на фронты. Там были Тарапунька и Штепсель и многие другие. Они несли радость, немножко вливая в сердца людей позитив. Это важно.

Фигурки театра "Маски". Фото: Новини.LIVE

— Есть поговорка, что юмор лечит и продлевает жизнь. Как вы считаете, насколько это правда?

— Я думал, что это я придумал. Наш юмор лечит и жизнь продлевает. Это у нас в каждой рекламной заставке, везде звучит. А еще я говорю, что мы умеем делать людей счастливыми. Действительно, юмор лечит. Я много литературы читал по этому поводу. И даже есть такие случаи, когда люди уже в критическом состоянии, когда никакой уверенности в том, что этот человек выживет, но он вдруг начинал сам себя смешить, и все. И у меня было такое. В 1995 году мы снимались в Москве в партизанском отряде, партизан играли. Делиев нажал в машине на тормоз, а мы с Комариком стояли, я перелетел и два ребра сломал. Потом у меня спрашивали через день, больно или нет. Я говорил, что только когда смеюсь. Вот смеяться было больно, а так ничего, нормально.

Директор театра "Маски" Борис Барский о юморе. Фото: Новини.LIVE

— Изменилось ли что-то в зрителях за три года?

— Я думаю, что изменилось у каждого человека, который находится здесь. Очень много людей уехали. Для них немного не то, они со стороны за всем наблюдают. Я обращаю внимание на зрителей. И я так понял, что мы все превращаемся в определенной степени в философов. Уже начинаем понимать, что вчера не вернешь, вчера уже нет. А завтра может не наступить в любой момент. И поэтому нужно наслаждаться каждым мгновением. Мы живем сегодня, здесь, сейчас и наслаждаемся мгновением. Когда в Одессе были первые взрывы, сразу прекращалась продажа в театре. Мы понимали, что все, зрителей не будет. Уже день, два, три, а люди не идут. Сейчас мы смотрим: так, бабахнуло 20-го числа, а у нас 22-го или 23-го спектакль. Я смотрю, продажа идет. Нормально, люди покупают билеты. Значит, они живут здесь и сейчас, сегодня. Это счастливые люди.

Плакат театра "Маски". Фото: Новини.LIVE

— Как вы считаете, можно ли будет вернуть клоунаду после войны на улицы Одессы?

— Я думаю, что да, потому что очень много нас поддерживали люди, которые находятся в других городах, других странах. Вот у нас есть Соломея театр в Берлине и еще много других хороших друзей. Они очень много донатят денег, участвуют и поддерживают. Поэтому я думаю, что это все сохранится.

— Есть ли такие друзья, которые наоборот отвернулись?

— Есть такие, которых я просто стер из своей памяти, из памяти своего телефона. Я даже не хочу о них вспоминать. Их нет, их не существует.

Директор театра "Маски" Борис Барский о друзьях, которые поддержали во время войны. Фото: Новини.LIVE

— Кого бы вы пригласили на клоунаду после войны первого? Какие планы?

— Обязательно Юджина Чаплина и всех наших друзей, которые приезжали каждый год. Они обязательно здесь будут.

— Каким вы видите будущее Украины после войны?

— Это я на каждом спектакле рассказываю, что народ, который не разучился смеяться, победить невозможно. Это правда, невозможно, поскольку страну защищают трое. Это Инок, Шут и Воин. Вот иноки — это наши волонтеры, у нас очень сплоченный народ. Самые красивые женщины, самые мужественные мужчины. Вот как такую страну можно победить? Шуты — это мы. Мы не дадим людям разучиться смеяться. И наши воины просто необыкновенные. Я думаю, что нам повезло. И Украина очень быстро расцветет, если зацепим с них репарации. И все страны нам помогут — а я уверен, что помогут. Придет еще время, увидите. У меня чутье лучше, чем у Януковича. Вот придет время, они еще будут проситься к нам. Вокруг нас будет Европейский Союз. А мы будем в центре этого рая.

Директор театра "Маски" Борис Барский о будущем Украины. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все испытания, юмор остается неотъемлемой частью украинского духа. Одесса — это не только город у моря, но и столица смеха, которая готова снова стать центром радости и свободы. Ведь смех лечит, вдохновляет и дает силы жить. И пока украинцы умеют смеяться, их невозможно победить.

Ранее мы писали об Одессе глазами горожан, мнения разделились от восхищения до критики. А также о том, как разыграть любимого 1 апреля.