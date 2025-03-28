Одеса очима жителів — враження, відгуки та критика

Люди прогулюються містом. Фото: Новини.LIVE

Одеса — місто, в якому як і будь-де є свої переваги й недоліки. Хтось захоплюється його атмосферою, а комусь дошкуляють побутові проблеми: запізнення громадського транспорту чи нестача вільних лавок у парках. Що ж саме подобається або, навпаки, не влаштовує одеситів?

Журналісти Новини.LIVE вирушили на вулиці міста, щоб отримати відповіді на це питання.

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Стан будинків

Думки мешканців виявилися різними, хтось захоплюється містом, а хтось звертає увагу на проблеми, що потребують вирішення. Пані Тетяна зазначила, що їй до вподоби майже все, окрім занедбаних фасадів будинків, які, за словами жінки, мають непривабливий вигляд.

"Мені все абсолютно подобається в Одесі. Тільки наше керівництво міста, це єдине. А так мені все подобається в Одесі. Дуже шкода будинків, які ніяк не оновлюють. Це найогидніше, звісно, мені здається. А так все прекрасно", — каже Тетяна.

Одеситка Тетяна про стан будинків в місті. Фото: Новини.LIVE

Громадський транспорт

Однак є питання, що хвилюють чи не кожного мешканця, наприклад, стан громадського транспорту. Володимир наголосив, що якість перевезень не відповідає їх вартості. Адже з подорожчанням тарифів на проїзд, транспорт та логістику ніяк не покращили, трамвай досі доводиться чекати дуже довго.

"Громадський транспорт, дуже великий інтервал руху та дуже висока ціна. Стан громадського транспорту, майже відсутність нормальних трамваїв у місті. Що мені ще не подобається, це наші парки. Вони всі завалені МАФами. Наші пляжі, вони дійсно полудоступні, половина з них завалена такою ж комерцією. Орендатори не виконують, як мені здається, своїх обов'язків", — зазначив Володимир.

Мешканець міста Володимир про громадський транспорт. Фото: Новини.LIVE

Одеса — велике місто, і часом його розтягнутість створює незручності. Адже щоб доїхати з одного кінця селища Котовського до Таїрова, треба втратити в кращому випадку понад дві години.

"Напевно, те, що місто розтягнуто і треба з одного кінця краю в інший їхати дуже довго. А так, мені подобається це місто, не знаю, нічого поганого сказати не можу", — розказав Дмитро.

Одесит Дмитро про розтягнуте місто. Фото: Новини.LIVE

Враження туристів

Туристи, які приїжджають до Одеси, здебільшого позитивно відгукуються про місто. Валерія, яка приїхала з Південного, захоплюється привітною атмосферою на вулицях.

"Мені все подобається. Я не знаю, ми ще самі з Південного, приїжджаємо в Одесу відпочивати. В нас очі радуються, і люди привітливі, красиві. Тобто ось зараз йдемо, одні посміхаються, інші посміхаються. Дуже приємно", — каже Валерія.

Туристка Валерія про Одесу. Фото: Новини.LIVE

Пані Олена, гостя з Харкова, також залишилася у захваті. Як туристів, їх захоплює в Південій Пальмірі все.

"Ми не одесити, ми з Харкова. Тому нам подобається все. Ми приїхали подивитися і погуляти", — розповіла Олена.

Туристка Олена про переваги міста. Фото: Новини.LIVE

Одеса — це життя

Пані Ельвіра Володимирівна, в свою чергу, поділилася теплими почуттями до міста. На думку жінки, в Одесі прекрасне все, адже в першу чергу це її рідне місто, в якому пройшло усе її життя.

"Мені в Одесі подобається усе. Це моє рідне місце і тут не може нічого не подобатись. Це моє життя. І все ідеально", — зазначила Ельвіра Володимирівна.

Одеситка Ельвіра Володимирівна про те, що подобається в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Загалом більшість опитаних зізналися, що люблять Одесу, попри її недоліки. Але найбільше питання, що турбує містян сьогодні, — це війна. Яка вносить свої корективи в спокійне життя мешканців.

"Я дуже люблю своє місто, мені всі подобаються, тільки війна дуже не подобається. Обстріли не подобаються", — розповіла Тетяна.

Мешканка міста Тетяна про любов до Одеси. Фото: Новини.LIVE

Одеса — це місто контрастів, у якому одні мешканці звертають увагу на недоліки, а інші — просто насолоджуються життям у своєму рідному місті. Попри всі виклики, головне, що об'єднує одеситів, — це любов до Південної пальміри та бажання бачити її кращою.

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