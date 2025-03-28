Ракетоносії у Чорному морі — загроза для Одещини

Корабель РФ. Фото ілюстративне: Укрінформ

Ворог вивів у Чорне море ракетоносії, споряджені "Калібрами". У Середземній акваторії також спостерігається присутність військового флоту Росії.

Про це 28 березня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебуває один ворожий корабель, який здатен випустити до чотирьох "Калібрів". У Середземному на патрулюванні чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В Азовській акваторії станом на ранок активності ворога не виявлено.

Актуальна інформація. Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшли 12 суден, 6 з яких потім рушили у бік Босфору. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ увійшли 8 кораблів, 2 з яких прямували з боку Туреччини. У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про припинення вогню на морі. А також наслідки нічної атаки.