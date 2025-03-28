Наслідки нічних ударів по Одещині

Наслідки атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вночі РФ знову атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок ворожих ударів виникло загоряння гаражних приміщень, господарської споруди, пошкоджені приватні житлові будинки.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура та ДСНС Одещини.

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Наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Наслідки атаки

Збройні сили РФ атакували Одещину безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136". Під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури в Одеському районі. Пошкоджено та зруйновано низку приватних будинків, господарські споруди, складські та гаражні приміщення, магазин, та автомобілі містян. 66-річна місцева жителька зазнала гострої реакції на стрес, їй надали допомогу на місці. Пожежі на місцях прильотів швидко ліквідували співробітники ДСНС.

"Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на поруч розташовані будівлі а також 50 гаражних приміщень. Постраждала 1 особа. Психологами ДСНС надано допомогу 20 місцевим мешканцям. Від ДСНС було залучено 5 одиниць пожежної техніки та 27 рятувальників. Від Нацгвардії — 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу",— каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Прокуратура відкрила справу

Повний перелік руйнувань та пошкоджень наразі лише встановлюється. На місцях прильотів правоохоронці документують наслідки збройної агресії РФ. Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів).

Зруйновані будинки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зруйновані будинки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зруйновані будинки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нову тактику обстрілів РФ. А також про важливість одеського напрямку для Росії.