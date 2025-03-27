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Враг взял на вооружение новую тактику во время атак на Одесчину

27 марта 2025 15:05
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Цель новой тактики ударов РФ
Последствия обстрела. Фото іллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Россияне целенаправленно применяют ракеты "Искандер-М" с кассетами по Одесской области, для того, чтобы было больше погибших и раненых. С этой же целью РФ применили и новую тактику обстрелов шахедами.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Неточность ударов

Согласно новой тактике работы дронами, российские шахеды сначала собираются над поверхностью Черного моря, а затем на низкой высоте подходят к цели. Но перед поражением беспилотники поднимаются на 2 тысячи метров, откуда резко пикируют на скорости 80-90 км/ч и наносят удары с разных сторон. В результате значительно теряется точность атак.

"О какой точности можно говорить при таких ударах? Россияне сами знают, что никакой точности здесь нет. Выбирается объект по определенной геолокации, но это соответствующая площадь и с разных сторон эти шахеды ее атакуют",— говорит Сергей Братчук.

В Добровольческой армии добавляют, что РФ целенаправленно выбирает целями объекты критической и гражданской инфраструктуры.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ пытается вернуть Черноморский флот в Крым. А также об угрозе для Одесской области с моря.

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