Флот РФ. Фото иллюстративное: Укринформ

Украина придерживается режима тишины на Черном море, однако готова дать ответ в случае нарушений договоренностей со стороны РФ. А Россия пытается вернуть Черноморский флот в Крым.

Об этом сообщил в эфире марафона "Единые новости" спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Режим тишины на море

Вооруженные силы Украины пока не наносят ударов по Черноморскому флоту РФ в акватории. Однако всегда готовы это сделать в случае нарушения договоренностей со стороны России.

"Те успехи, которые Силы обороны Украины продемонстрировали в Черном море, дали возможность сегодня работать экспортным коридорам и закрыть Черноморский флот в Новороссийске. В том числе и ракетоносители, которые там находятся и думают о собственной безопасности, а не о выполнении боевых задач",— отметил Сергей Братчук.

В Добровольческой армии также добавляют, что Украина не готова пойти ни на какие территориальные уступки.

Напомним, недавно мы писали о перемирии на море. А также об обстреле Харькова.