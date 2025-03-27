Перемир'я в Чорному морі як загроза для України?

Кораблі в морі. Фото: УНІАН/Сувіров Олексій

Перші результати переговорів — так зване перемир'я у Чорному морі. Але кому воно вигідніше і чи справді це початок великого шляху до припинення активної фази війни? Ці питання сьогодні обговорюють як пересічні українці, так і світові експерти. Ну, і ще один важливий момент можна ставитися до цього перемир'я серйозно?

Відповіді на ці запитання журналісти Новини.LIVE шукали разом з одеським політологом Михайлом Шабановим.

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Морське перемир'я

Перемир’я на морі, принаймні в поточних умовах, є вигіднішим все ж таки для Російської Федерації, ніж для України — вважають фахівці. Причина цього доволі очевидна: припинення атак на Чорноморський флот дозволить ворогу реалізовувати свої військові та економічні плани, включаючи незаконний вивіз українського зерна.

"Саме атаки на їхній так званий Чорноморський флот, ось завдання ударів туди, тобто це все припиниться і вони зможуть більше реалізовувати свої плани, наприклад, військовий або торговий спосіб, вивозячи українське зерно в тому числі. Тому я вважаю, що дійсно ця ситуація, вона тисне", — каже політолог Михайло Шабанов.

Політолог Михайло Шабанов про морське перемир'я. Фото: Новини.LIVE

Все ж таки західні партнери, шукаючи дипломатичні шляхи вирішення конфлікту, певним чином тиснуть на Україну. Це змушує нас ухвалювати рішення, які не завжди є вигідними з військової чи стратегічної точки зору. Проте будь-яке перемир’я має сенс лише тоді, коли воно веде до реального миру. Наразі ж ситуація залишається складною.

Російські ультиматуми

Росія, як і раніше, висуває неприйнятні територіальні вимоги. Йдеться про офіційне визнання окупованих територій, на що Україна категорично не може погодитися. Важливим аспектом переговорного процесу є саме наміри Кремля, що використовує дипломатичний майданчик все ж таки не для реального пошуку компромісу, а для затягування війни.

"Тобто сам процес спеціально затягується так званою Росією, щоб, власне кажучи, продовжувати здійснювати удари по українській енергетиці, по українських цивільних об'єктах. Все, це в принципі, Росія робить і після 18 березня і, власне кажучи, не припиняє цього робити", — зазначив фахівець.

Політолог Михайло Шабанов про російські ультиматуми. Фото: Новини.LIVE

Та навіть під час переговорів у Ер-Ріяді російську сторону представляли не найвищі посадові особи, тоді як Україна відправила делегацію високого рівня. Це ще раз свідчить про те, що для Росії переговори — лише тактичний інструмент, а не реальний механізм досягнення миру.

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