Перемирие в Черном море как угроза для Украины?

Корабли в море. Фото: УНІАН/Сувиров Алексей

Первые результаты переговоров — так называемое перемирие в Черном море. Но кому оно выгоднее и действительно ли это начало большого пути к прекращению активной фазы войны? Эти вопросы сегодня обсуждают как рядовые украинцы, так и мировые эксперты. Ну, и еще один важный момент — можно ли относиться к этому перемирию серьезно?

Ответы на эти вопросы журналисты Новини.LIVE искали вместе с одесским политологом Михаилом Шабановым.

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Морское перемирие

Перемирие на море, по крайней мере в текущих условиях, является более выгодным все же для Российской Федерации, чем для Украины — считают специалисты. Причина этого довольно очевидна: прекращение атак на Черноморский флот позволит врагу реализовывать свои военные и экономические планы, включая незаконный вывоз украинского зерна.

"Именно атаки на их так называемый Черноморский флот, вот нанесение ударов туда, то есть это все прекратится и они смогут более реализовывать свои планы, например, военный или торговый способ, вывозя украинское зерно в том числе. Поэтому я считаю, что действительно эта ситуация, она давит", — говорит политолог Михаил Шабанов.

Политолог Михаил Шабанов о морском перемирии. Фото: Новини.LIVE

Все же западные партнеры, ища дипломатические пути решения конфликта, определенным образом давят на Украину. Это заставляет нас принимать решения, которые не всегда выгодны с военной или стратегической точки зрения. Однако любое перемирие имеет смысл только тогда, когда оно ведет к реальному миру. Пока же ситуация остается сложной.

Российские ультиматумы

Россия по-прежнему выдвигает неприемлемые территориальные требования. Речь идет об официальном признании оккупированных территорий, на что Украина категорически не может согласиться. Важным аспектом переговорного процесса является именно намерения Кремля, который использует дипломатическую площадку все же, не для реального поиска компромисса, а для затягивания войны.

"То есть сам процесс специально затягивается так называемой Россией, чтобы, собственно говоря, продолжать осуществлять удары по украинской энергетике, по украинским гражданским объектам. Все, это в принципе, Россия делает и после 18 марта и, собственно говоря, не прекращает этого делать", — отметил специалист.

Политолог Михаил Шабанов о российских ультиматумах. Фото: Новини.LIVE

Но даже во время переговоров в Эр-Рияде российскую сторону представляли не самые высокие должностные лица, тогда как Украина отправила делегацию высокого уровня. Это еще раз свидетельствует о том, что для России переговоры — лишь тактический инструмент, а не реальный механизм достижения мира.

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