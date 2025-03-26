Ракетоносії у морі — загроза для Одещини

Ракетоносій РФ. Фото ілюстративне: Ми — Україна

РФ знову вивела на патрулювання у Чорне море споряджені "Калібрами" ракетоносії. Окрім цього у Середземному морі також спостерігається присутність військового флоту Росії.

Про це 26 березня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебуває один ворожий корабель, який здатен випустити до чотирьох "Калібрів" за один раз. У Середземному на патрулюванні чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В акваторії Азовського моря станом на ранок активності ворога не виявлено.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу до Чорного моря Керченською протокою зайшли 6 суден, 3 з яких потім рушили у бік Босфору. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ увійшли 6 кораблів, 5 з яких прямували з боку Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

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