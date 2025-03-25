Прекращение огня на море — как коснется Одесской области

Комплекс "Искандер-М". Фото иллюстративное: Армия.Информ

Прекращение огня в море означало бы прекращение обстрелов портовой инфраструктуры Одесской области. Однако это не обезопасит регион от обстрелов, поскольку большинство ракет и дронов запускают с суши.

Об этом рассказал Радио Свобода представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Угроза с моря

По словам представителя военно-морских сил, морская компонента российских атак не является основной. Дмитрий Плетенчук отметил, что ракетный комплекс "Искандер-М", который есть на территории временно оккупированного Крыма, и с которого наносятся удары по территории Украины, несет значительно большую опасность.

"Для нас перемирие на море — это прекращение обстрелов портовой инфраструктуры Украины. Это для нас, мы это видим так. Что в это вкладывает Россия, конечно, догадаться нетрудно, но в любом случае надо читать конечный документ, тогда можно будет делать уже какие-то выводы", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Запуски дронов из Крыма

С мыса Чауда в оккупированном Крыму осуществляются запуски дронов типа Shahed. Они также не считаются морской компонентой, поэтому прекращение огня в акватории не обезопасит Одесскую область от ударных беспилотников, добавляют в ВМС.

"Если брать оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" — пуски происходят с территории Крыма, то есть суши. Если брать пуски "Шахедов" — это так же мыс Чауда, Крым; Приморско-Ахтарск, РФ. Да, они заходят с моря, мы их встречаем с моря. Но является ли это морской компонентой или нет? Ракеты, которые они запускают с самолетов из акватории Черного моря, является ли это частью составляющей перемирия на море?" — отметил Дмитрий Плетенчук.

Поэтому даже в случае удачных договоренностей по прекращению огня на море, обстрелы Одесчины могут продолжаться.

Напомним, недавно мы писали о том, что Россия остается без судостроительной отрасли в Крыму. А также об обстреле Сум.