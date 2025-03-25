Припинення вогню на морі — як торкнеться Одещини

Комплекс "Іскандер-М". Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Припинення вогню на морі означало б припинення обстрілів портової інфраструктури Одещини. Проте це не убезпечить регіон від обстрілів, оскільки більшість ракет та дронів запускають із суходолу.

Про це розповів Радіо Свобода речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Загроза з моря

За словами речника військово-морських сил, морська компонента російських атак не є основною. Дмитро Плетенчук зазначив, що ракетний комплекс "Іскандер-М", який є на території тимчасово окупованого Криму і з якого завдаються удари по території України, несе значно більшу небезпеку.

"Для нас перемир’я на морі — це припинення обстрілів портової інфраструктури України. Це для нас, ми це бачимо так. Що в це вкладає Росія, звісно, здогадатися неважко, але в будь-якому разі треба читати кінцевий документ, тоді можна буде робити вже якісь висновки", — сказав Дмитро Плетенчук.

Запуски дронів з Криму

З мису Чауда в окупованому Криму здійснюються запуски ударних дронів типу Shahed. Вони також можуть вважатися не морською компонентою, тому припинення вогню в акваторії не убезпечить Одещину від ударних безпілотників, додають у ВМС.

"Якщо брати оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" — пуски відбуваються з території Криму, тобто суходолу. Якщо брати пуски "Шахедів" — це так само мис Чауда, Крим; Приморсько-Ахтарськ, РФ. Так, вони заходять з моря, ми їх зустрічаємо з моря. Але чи це є морською компонентою, чи ні? Ракети, які вони запускають з літаків з акваторії Чорного моря, чи це є частиною складової перемир’я на морі?" — зазначив Дмитро Плетенчук.

Тому навіть у разі вдалих домовленостей щодо припинення вогню на морі обстріли Одещини можуть продовжуватися.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Росія залишається без суднобудівної галузі в Криму. А також про обстріл Сум.