Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Припинення вогню на морі не убезпечить Одещину від обстрілів arrow

Припинення вогню на морі не убезпечить Одещину від обстрілів

25 березня 2025 10:10
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Припинення вогню на морі — як торкнеться Одещини
Комплекс "Іскандер-М". Фото ілюстративне: Армія.Інформ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Припинення вогню на морі означало б припинення обстрілів портової інфраструктури Одещини. Проте це не убезпечить регіон від обстрілів, оскільки більшість ракет та дронів запускають із суходолу.

Про це розповів Радіо Свобода речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Загроза з моря

За словами речника військово-морських сил, морська компонента російських атак не є основною. Дмитро Плетенчук зазначив, що ракетний комплекс "Іскандер-М", який є на території тимчасово окупованого Криму і з якого завдаються удари по території України, несе значно більшу небезпеку.

"Для нас перемир’я на морі — це припинення обстрілів портової інфраструктури України. Це для нас, ми це бачимо так. Що в це вкладає Росія, звісно, здогадатися неважко, але в будь-якому разі треба читати кінцевий документ, тоді можна буде робити вже якісь висновки", — сказав Дмитро Плетенчук.

Запуски дронів з Криму

З мису Чауда в окупованому Криму здійснюються запуски ударних дронів типу Shahed. Вони також можуть вважатися не морською компонентою, тому припинення вогню в акваторії не убезпечить Одещину від ударних безпілотників, додають у ВМС.

"Якщо брати оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" — пуски відбуваються з території Криму, тобто суходолу. Якщо брати пуски "Шахедів" — це так само мис Чауда, Крим; Приморсько-Ахтарськ, РФ. Так, вони заходять з моря, ми їх зустрічаємо з моря. Але чи це є морською компонентою, чи ні? Ракети, які вони запускають з літаків з акваторії Чорного моря, чи це є частиною складової перемир’я на морі?" — зазначив Дмитро Плетенчук.

Тому навіть у разі вдалих домовленостей щодо припинення вогню на морі обстріли Одещини можуть продовжуватися.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Росія залишається без суднобудівної галузі в Криму. А також про обстріл Сум.

Одеса Крим обстріли Новини Одеси війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама