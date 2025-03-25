ВСУ уничтожили судостроительную отрасль РФ в Крыму

Оккупация Крыма. Фото иллюстративное: Telegram: Сопротивление Nации

Судостроительная отрасль России в упадке после точных ударов украинских дронов в Крыму. А заводы, работающие на оборонку РФ, теряют ценные заказы.

Об этом сообщают члены партизанского движения АТЕШ.

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Агенты "АТЕШ" регулярно фиксируют ситуацию в судостроительной отрасли Севастополя, которая за последний год пришла в упадок. Заводы, некогда работавшие на российский военный флот, постепенно превращаются в склады и ремонтные площадки для поврежденной техники. После успешных ударов украинских БпЛА российские служащие потеряли крупные заказы. Финансирование урезается, а оставшиеся средства разворовываются еще до начала работ, уверяют партизаны.

"Мы продолжаем наблюдать все процессы на военных заводах Севастополя, фиксируя каждое движение. Вся собранная информация передается Силам обороны Украины, и каждый удар по оккупантам приближает момент, когда российский флот окончательно уйдет из Крыма", — говорится в сообщении "АТЕШ".

Заброшенный завод. Фото: АТЕШ

Заброшенный завод. Фото: АТЕШ

Напомним, недавно мы писали об ограблении музеев в Крыму. А также о пожаре в Симферополе.