ЗСУ знищили суднобудівну галузь РФ у Криму

Окупація Криму. Фото ілюстративне: Telegram: Спротив Nації

Суднобудівна галузь Росії у занепаді після влучних ударів українських дронів у Криму. А заводи, що працюють на оборонку РФ, втрачають коштовні замовлення.

Про це повідомляють члени партизанського руху АТЕШ.

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Агенти "АТЕШ" регулярно фіксують ситуацію в суднобудівній галузі Севастополя, яка за останній рік занепала. Заводи, що колись працювали на російський військовий флот, поступово перетворюються на склади та ремонтні майданчики для пошкодженої техніки. Після успішних ударів українських БпЛА російські службовці втратили великі замовлення. Фінансування урізається, а кошти, що залишилися, розкрадаються ще до початку робіт, запевняють партизани.

"Ми продовжуємо спостерігати всі процеси на військових заводах Севастополя, фіксуючи кожен рух. Вся зібрана інформація передається Силам оборони України, і кожен удар по окупантах наближає момент, коли російський флот остаточно піде з Криму", — йдеться у повідомленні "АТЕШ".

Занедбаний завод. Фото: АТЕШ

Занедбаний завод. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пограбування музеїв у Криму. А також про пожежу в Сімферополі.