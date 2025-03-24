Смертельное ДТП в Крыму — подробности

Результат ДТП. Фото: Крымский ветер

В Крыму рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим краденое украинское зерно. По предварительным данным, 6 человек погибли, еще 19 пострадали.

Об этом сообщают журналисты издания "Крымский ветер".

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Подробности ДТП

В районе аэропорта "Симферополь" рейсовый автобус, следовавший из Аркадиевки, столкнулся с грузовиком, перевозившим краденое украинское зерно. В салоне находились 32 пассажира. По предварительным данным, пострадали 19 человек, еще 6 погибли. Водитель транспортного средства выжил. По его словам, ДТП произошло из-за того, что его ослепило солнце. А автобус, на который он из-за этого наехал, стоял на месте.

Результат ДТП. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали о смертельном ДТП под Киевом. А также о камерах автофиксации на дорогах Одесской области.