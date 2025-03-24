Смертельна ДТП в Криму — подробиці

Результат ДТП. Фото: Кримський вітер

У Криму рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою, що перевозила крадене українське зерно. За попередніми даними, 6 людей загинули, ще 19 постраждали.

Про це повідомляють журналісти видання "Кримський вітер".

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Подробиці ДТП

У районі аеропорту "Сімферополь" рейсовий автобус, що прямував з Аркадіївки, зіткнувся з вантажівкою, що перевозила крадене українське зерно. В салоні перебували 32 пасажири. За попередніми даними, постраждали 19 людей, ще 6 загинули. Водій транспортного засобу вижив. За його словами, ДТП сталася через те, що його засліпило сонце. А автобус, на який він через це наїхав, стояв на місці.

Результат ДТП. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про смертельну ДТП під Києвом. А також про камери автофіксації на дорогах Одещини.