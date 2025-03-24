Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Смертельна ДТП в Криму за участю вантажівки з українським зерном arrow

Смертельна ДТП в Криму за участю вантажівки з українським зерном

24 березня 2025 12:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Смертельна ДТП в Криму — подробиці
Результат ДТП. Фото: Кримський вітер
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У Криму рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою, що перевозила крадене українське зерно. За попередніми даними, 6 людей загинули, ще 19 постраждали.

Про це повідомляють журналісти видання "Кримський вітер".

Читайте також:

Подробиці ДТП

У районі аеропорту "Сімферополь" рейсовий автобус, що прямував з Аркадіївки, зіткнувся з вантажівкою, що перевозила крадене українське зерно. В салоні перебували 32 пасажири. За попередніми даними, постраждали 19 людей, ще 6 загинули. Водій транспортного засобу вижив. За його словами, ДТП сталася через те, що його засліпило сонце. А автобус, на який він через це наїхав, стояв на місці.

None - фото 1
Результат ДТП. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про смертельну ДТП під Києвом. А також про камери автофіксації на дорогах Одещини.

ДТП Одеса Крим Новини Одеси загиблі
Реклама
Реклама
Реклама