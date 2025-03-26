Ракетоносители в море — угроза для Одесской области

Ракетоноситель РФ. Фото иллюстративное: Мы — Украина

РФ снова вывела на патрулирование в Черное море снаряженные "Калибрами" ракетоносители. Кроме этого в Средиземном море также наблюдается присутствие военного флота России.

Об этом 26 марта сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Количество кораблей в морях

В Черном море сейчас находится один вражеский корабль, который способен выпустить до четырех "Калибров" за один раз. В Средиземном море на патрулировании четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В акватории Азовского по состоянию на утро активности врага не обнаружено.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 6 судов, 3 из которых затем двинулись в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ вошли 6 кораблей, 5 из которых направлялись со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о прекращении огня на море и что это означает для Одесской области. А также о контроле над режимом тишины.