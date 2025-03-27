Росія намагається повернути Чорноморський флот до Криму

Флот РФ. Фото ілюстративне: Укрінформ

Україна дотримується режиму тиші на Чорному морі, проте готова дати відповідь у разі порушень домовленостей з боку РФ. А Росія намагається повернути Чорноморський флот у Крим.

Про це повідомив в ефірі марафону "Єдині новини" речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Режим тиші на морі

Збройні сили України наразі не завдають ударів по Чорноморському флоту РФ в акваторії. Проте завжди готові це зробити у разі порушення домовленостей з боку Росії.

"Ті успіхи, які Сили оборони України продемонстрували у Чорному морі, дали можливість сьогодні працювати експортним коридорам і зачинити Чорноморський флот у Новоросійську. Зокрема, ракетоносії, які там перебувають і думають про власну безпеку, а не про виконання бойових завдань", — зазначив Сергій Братчук.

У Добровольчій армії також додають, що Україна не готова піти не жодні територіальні поступки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про перемир'я на морі. А також про обстріл Харкова.