Мета нової тактики ударів РФ

Наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росіяни цілеспрямовано застосовують ракети "Іскандер-М" з касетами по Одещині, для того, щоб було більше загиблих та поранених. З цією ж метою РФ застосували й нову тактику обстрілів шахедами.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Неточність ударів

Згідно з новою тактикою роботи дронами, російські шахеди спочатку збираються над поверхнею Чорного моря, а потім на низькій висоті підходять до цілі. Але перед ураженням безпілотники піднімаються на 2 тисячі метрів, звідки різко пікують на швидкості 80-90 км/год та наносять удари з різних сторін. В результаті значно втрачається точність атак.

"Про яку точність можна говорити при таких ударах? Росіяни самі знають, що жодної точності тут немає. Обирається об'єкт за певною геолокацією, але це відповідна площа і з різних сторін ці шахеди її атакують", — каже Сергій Братчук.

У Добровольчій армії додають, що РФ цілеспрямовано обирає цілями об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ намагається повернути Чорноморський флот в Крим. А також про загрозу для Одещини з моря.