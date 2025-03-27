Одесское направление остается приоритетным для России

Военный РФ. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Одесское направление — все еще приоритетное для России. Ключевая стратегическая цель РФ заключается в объединении оккупированного Крымского коридора с непризнанным Приднестровьем.

Об этом сообщил майор ВСУ Валерий Прозапас в интервью Эспрессо.

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Продвинуться дальше РФ будет сложно

Сейчас россияне готовят плацдармы для наступления, в том числе и на Запорожье. По словам майора ВСУ Валерия Прозапаса, это важный форпост, и если РФ его захватит, то сможет продвигаться дальше, форсируя Днепр, в сторону Херсона. А за ним и Одесская область. Однако военный отмечает, что врагу будет сложно захватить четыре украинских областных центра.

"Мы должны готовиться к худшему, тогда не будем разочарованы. При всем том, что ситуация непростая, но посмотрите на их движение за прошлый год. Оно дается им с трудом. Несмотря на их преимущество в некоторых наступательных аспектах, оно не безгранично. Россияне не смогут постоянно поддерживать интенсивность, которую демонстрировали в прошлом году", — говорит Валерий Прозапас.

Напомним, недавно мы писали о нарушении перемирия со стороны РФ. А также о попытках России сосредоточить Черноморский флот в Крыму.