Одеський напрямок залишається пріоритетним для Росії

Військовий РФ. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Одеський напрямок — все ще пріоритетний для Росії. Ключова стратегічна мета РФ полягає в об'єднанні окупованого Кримського коридору з невизнаним Придністров'ям.

Про це повідомив майор ЗСУ Валерій Прозапас в інтерв'ю Еспресо.

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Просунутися далі РФ буде складно

Наразі росіяни готують плацдарми для наступу, в тому числі й на Запоріжжя. За словами майора ЗСУ Валерія Прозапаса, це важливий форпост, і якщо РФ його захопить, то зможе просуватися далі, форсуючи Дніпро, у бік Херсона. А за ним і Одещина. Проте військовий зазначає, що ворогу буде складно захопити чотири українські обласні центри.

"Ми повинні готуватися до гіршого, тоді не будемо розчаровані. При всьому тому, що ситуація непроста, але подивіться на їхній рух за минулий рік. Воно дається їм насилу. Незважаючи на їхню перевагу в деяких наступальних аспектах, вона не безмежна. Росіяни не зможуть постійно підтримувати інтенсивність, яку демонстрували в минулому році", — каже Валерій Прозапас.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про порушення перемир'я з боку РФ. А також про спроби Росії зосередити Чорноморський флот в Криму.