Перемирие для Одессы - чего следует ждать

Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага
Переговорам, которые сегодня ведутся, уделяется большое внимание. Первый шаг вроде бы сделан — перемирие в Черном море. Вот только многие сомневаются в его результативности, тем более, что враг начал активнее обстреливать украинские города дронами. Новая тактика, которую применила Россия при очередной атаке Одессы, показывает — покоя не будет. Да и аналитики приходят к мнению, что планы по захвату Южной Пальмиры в РФ не оставили.
Что нам ждать от переговоров и будет ли в ближайшее время план перемирия? Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский политолог Михаил Шабанов.
Возможный мир для Одессы
Для Украины даже месяц спокойствия стал бы значительным достижением, однако реальные шансы на это минимальны. Опыт 2014 года и Минских договоренностей показал, что Россия использует перемирие только для перегруппировки сил и дальнейшего давления. Несмотря на все предположения, звучащие относительно соглашения, враг продолжает информационные атаки. В последнее время особое внимание начали уделять именно Одессе, активно выпускают громкие заявления о планах захвата города или карты, где область уже якобы включена в территорию России.
"Все это будет активно происходить. Тем более, идет ожесточенная борьба на фронте. Поэтому, учитывая все эти моменты, скорее всего, чтобы пытаться отобрать у нас инициативу, так называемая Россия будет продолжать давить провокациями, гибридными атаками, попытками раздуть с помощью ИПСО", — говорит политолог Михаил Шабанов.
Главной угрозой остаются, кроме борьбы на фронте, еще информационные атаки. Враг активно влияет на общественное мнение через рекламу, социальные сети и другие каналы коммуникации, создавая иллюзию неопределенности и нагнетания страха.
Нарушение договоренностей
Сегодня доверять врагу нельзя, и подтверждение этому последние его действия. Путин дал указание еще 18 марта не наносить удары по гражданской инфраструктуре и объектам энергетики, но фактически они продолжились.
"Мы видим, в каком именно ракурсе Россия рассматривает это перемирие. То есть, не наносить удар сугубо по портовой инфраструктуре — это одно измерение. Не осуществлять удары по другим объектам — это уже другое, опять же, измерение. То есть, Российская Федерация очень вариативно подходит к перемирию и к нанесению ударов", — отметил эксперт.
Фактически Россия оставляет себе пространство для маневра. Даже если перемирие в Черном море будет достигнуто, оно останется лишь временным тактическим шагом, а не реальным приближением к миру. Главный вопрос остается открытым, сможет ли мир заставить Россию прекратить агрессию, а не просто взять паузу перед новой эскалацией.
Ранее мы писали, не станет ли перемирие в Черном море ловушкой для Украины. А также о том, что, прикрываясь перемирием, РФ пытается вернуть флот в Крым.
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