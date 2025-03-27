Перемирие для Одессы - чего следует ждать

Корабли в море. Фото: УНИАН/Георгиев Александр

Переговорам, которые сегодня ведутся, уделяется большое внимание. Первый шаг вроде бы сделан — перемирие в Черном море. Вот только многие сомневаются в его результативности, тем более, что враг начал активнее обстреливать украинские города дронами. Новая тактика, которую применила Россия при очередной атаке Одессы, показывает — покоя не будет. Да и аналитики приходят к мнению, что планы по захвату Южной Пальмиры в РФ не оставили.

Что нам ждать от переговоров и будет ли в ближайшее время план перемирия? Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский политолог Михаил Шабанов.

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Для Украины даже месяц спокойствия стал бы значительным достижением, однако реальные шансы на это минимальны. Опыт 2014 года и Минских договоренностей показал, что Россия использует перемирие только для перегруппировки сил и дальнейшего давления. Несмотря на все предположения, звучащие относительно соглашения, враг продолжает информационные атаки. В последнее время особое внимание начали уделять именно Одессе, активно выпускают громкие заявления о планах захвата города или карты, где область уже якобы включена в территорию России.

"Все это будет активно происходить. Тем более, идет ожесточенная борьба на фронте. Поэтому, учитывая все эти моменты, скорее всего, чтобы пытаться отобрать у нас инициативу, так называемая Россия будет продолжать давить провокациями, гибридными атаками, попытками раздуть с помощью ИПСО", — говорит политолог Михаил Шабанов.

Политолог Михаил Шабанов о возможном мире для Одессы. Фото: Новини.LIVE

Главной угрозой остаются, кроме борьбы на фронте, еще информационные атаки. Враг активно влияет на общественное мнение через рекламу, социальные сети и другие каналы коммуникации, создавая иллюзию неопределенности и нагнетания страха.

Нарушение договоренностей

Сегодня доверять врагу нельзя, и подтверждение этому последние его действия. Путин дал указание еще 18 марта не наносить удары по гражданской инфраструктуре и объектам энергетики, но фактически они продолжились.

"Мы видим, в каком именно ракурсе Россия рассматривает это перемирие. То есть, не наносить удар сугубо по портовой инфраструктуре — это одно измерение. Не осуществлять удары по другим объектам — это уже другое, опять же, измерение. То есть, Российская Федерация очень вариативно подходит к перемирию и к нанесению ударов", — отметил эксперт.

Политолог Михаил Шабанов о нарушении договоренностей со стороны России. Фото: Новини.LIVE

Фактически Россия оставляет себе пространство для маневра. Даже если перемирие в Черном море будет достигнуто, оно останется лишь временным тактическим шагом, а не реальным приближением к миру. Главный вопрос остается открытым, сможет ли мир заставить Россию прекратить агрессию, а не просто взять паузу перед новой эскалацией.

Ранее мы писали, не станет ли перемирие в Черном море ловушкой для Украины. А также о том, что, прикрываясь перемирием, РФ пытается вернуть флот в Крым.