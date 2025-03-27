Перемирʼя для Одеси - чого варто чекати

Кораблі в морі. Фото: УНІАН/Георгієв Олександр

Переговорам, які сьогодні ведуться, приділяють велику увагу. Перший крок начебто зроблено — перемир'я у Чорному морі. Ось тільки багато хто сумнівається в його результативності, тим більше, що ворог почав активніше обстрілювати українські міста дронами. Нова тактика, яку застосувала Росія за чергової атаки Одеси, показує — спокою не буде. Та й аналітики приходять до думки, що плани щодо захоплення Південної Пальміри у РФ не залишили.

Що нам чекати від переговорів і чи буде найближчим часом план перемир'я? Про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський політолог Михайло Шабанов.

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Для України навіть місяць спокою став би значним досягненням, однак реальні шанси на це мінімальні. Досвід 2014 року та Мінських домовленостей показав, що Росія використовує перемир'я лише для перегрупування сил і подальшого тиску. Попри всі припущення, що лунають щодо угоди, ворог продовжує інформаційні атаки. Останнім часом особливу увагу почали приділяти саме Одесі, активно випускають гучні заяви про плани захоплення міста або карти, де область вже начебто включена до території Росії.

"Все це буде активно відбуватися. Тим більше, йде запекла боротьба на фронті. Тому, враховуючи всі ці моменти, найімовірніше, щоб намагатися відібрати в нас ініціативу, так звана Росія буде продовжувати тиснути провокаціями, гібридними атаками, намаганнями роздмухати за допомогою ІПСО", — каже політолог Михайло Шабанов.

Політолог Михайло Шабанов про можливий мир для Одеси. Фото: Новини.LIVE

Головною загрозою залишаються, окрім боротьби на фронті, ще інформаційні атаки. Ворог активно впливає на суспільну думку через рекламу, соціальні мережі та інші канали комунікації, створюючи ілюзію невизначеності та нагнітання страху.

Порушення домовленостей

Сьогодні довіряти ворогові не можна, й підтвердження цьому останні його дії. Путін дав вказівку ще 18 березня не завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та об'єктах енергетики, але фактично вони продовжились.

"Ми бачимо, в якому саме ракурсі Росія розглядає це перемир'я. Тобто, не завдавати удару суто по портовій інфраструктурі — це один вимір. Не здійснювати удари по інших об'єктах — це вже інший, знову ж таки, вимір. Тобто, Російська Федерація дуже варіативно підходить до перемир'я і до завдавання ударів", — зазначив експерт.

Політолог Михайло Шабанов про порушення домовленостей з боку Росії. Фото: Новини.LIVE

Фактично Росія залишає собі простір для маневру. Навіть якщо перемир’я в Чорному морі буде досягнуте, воно залишиться лише тимчасовим тактичним кроком, а не реальним наближенням до миру. Головне питання залишається відкритим, чи зможе світ змусити Росію припинити агресію, а не просто взяти паузу перед новою ескалацією.

Раніше ми писали, чи не стане перемир'я в Чорному морі пасткою для України. А також про те, що, прикриваючись перемир'ям, РФ намагається повернути флот до Криму.