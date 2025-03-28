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Атака на Одесчину — появились первые фото последствий

28 марта 2025 09:38
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Последствия ночных ударов по Одесской области
Последствия атаки. Фото: Одесская областная прокуратура
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Ночью РФ снова атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеских ударов возникло возгорание гаражных помещений, хозяйственной постройки, повреждены частные жилые дома.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура и ГСЧС Одесской области.

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Последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Последствия атаки

Вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136". Под ударами были объекты гражданской инфраструктуры в Одесском районе. Повреждены и разрушены ряд частных домов, хозяйственные постройки, складские и гаражные помещения, магазин, и автомобили горожан. 66-летняя местная жительница получила острую реакцию на стресс, ей оказали помощь на месте. Пожары на местах прилетов быстро ликвидировали сотрудники ГСЧС.

"Спасателям удалось не допустить распространение огня на рядом расположенные здания а также 50 гаражных помещений. Пострадал 1 человек. Психологами ГСЧС оказана помощь 20 местным жителям. От ГСЧС было привлечено 5 единиц пожарной техники и 27 спасателей. От Нацгвардии — 2 единицы техники и 8 человек личного состава", — говорит спикер ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Наслідки нічної атаки на Одесу — фото - фото 2
Последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области
Наслідки нічної атаки на Одесу — фото - фото 3
Последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Прокуратура открыла дело

Полный перечень разрушений и повреждений пока только устанавливается. На местах прилетов правоохранители документируют последствия вооруженной агрессии РФ. Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений).

Наслідки нічної атаки на Одесу — фото - фото 2
Разрушенные дома. Фото: Одесская областная прокуратура
Наслідки нічної атаки на Одесу — фото - фото 3
Разрушенные дома. Фото: Одесская областная прокуратура
Наслідки нічної атаки на Одесу — фото - фото 4
Разрушенные дома. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о новой тактике обстрелов РФ. А также о важности одесского направления для России.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
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