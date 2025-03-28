Ракетоносители в Черном море — угроза для Одесской области

Корабль РФ. Фото иллюстративное: Укринформ

Враг вывел в Черное море ракетоносители, снаряженные "Калибрами". В Средиземной акватории также наблюдается присутствие военного флота России.

Об этом 28 марта сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Количество кораблей в морях

В Черном море сейчас находится один вражеский корабль, который способен выпустить до четырех "Калибров". В Средиземном на патрулировании четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В Азовской акватории по состоянию на утро активности врага не обнаружено.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 12 судов, 6 из которых затем двинулись в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ вошли 8 кораблей, 2 из которых направлялись со стороны Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о прекращении огня на море. А также о последствиях ночной атаки.