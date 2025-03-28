Одесса глазами жителей — впечатления, отзывы и критика

Люди прогуливаются по городу Фото: Новини.LIVE

Одесса город, в котором как и везде есть свои преимущества и недостатки. Кто-то восхищается его атмосферой, а кого-то донимают бытовые проблемы: опоздание общественного транспорта или нехватка свободных скамеек в парках. Что же именно нравится или, наоборот, не устраивает одесситов?

Журналисты Новини.LIVE отправились на улицы города, чтобы получить ответы на этот вопрос.

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Состояние домов

Мнения жителей оказались разными, кто-то восхищается городом, а кто-то обращает внимание на проблемы, требующие решения. Татьяна отметила, что ей нравится почти все, кроме заброшенных фасадов домов, которые, по словам женщины, выглядят непривлекательно.

"Мне все абсолютно нравится в Одессе. Только наше руководство города, это единственное. А так мне все нравится в Одессе. Очень жаль домов, которые никак не обновляют. Это самое отвратительное, конечно, мне кажется. А так все прекрасно", — говорит Татьяна.

Одесситка Татьяна о состоянии домов в городе. Фото: Новини.LIVE

Общественный транспорт

Однако есть вопросы, которые волнуют едва ли не каждого жителя, например, состояние общественного транспорта. Владимир отметил, что качество перевозок не соответствует их стоимости. Ведь с подорожанием тарифов на проезд, транспорт и логистику никак не улучшили, трамвай до сих пор приходится ждать очень долго.

"Общественный транспорт, очень большой интервал движения и очень высокая цена. Состояние общественного транспорта, почти отсутствие нормальных трамваев в городе. Что мне еще не нравится, это наши парки. Они все завалены МАФами. Наши пляжи, они действительно полудоступны, половина из них завалена такой же коммерцией. Арендаторы не выполняют, как мне кажется, своих обязанностей", — отметил Владимир.

Житель города Владимир о, общественном транспорте. Фото: Новини.LIVE

Одесса большой город, и порой его растянутость создает неудобства. Ведь чтобы доехать с одного конца поселка Котовского до Таирова, надо потерять в лучшем случае более двух часов.

"Наверное, то, что город растянут и надо из одного конца края в другой ехать очень долго. А так, мне нравится это место, не знаю, ничего плохого сказать не могу", — рассказал Дмитрий.

Одессит Дмитрий о, растянутом городе. Фото: Новини.LIVE

Впечатления туристов

Туристы, приезжающие в Одессу, в основном положительно отзываются о городе. Валерия, которая приехала из Южного, восхищается приветливой атмосферой, на улицах.

"Мне все нравится. Я не знаю, мы еще сами из Южного, приезжаем в Одессу отдыхать. У нас глаза радуются, и люди приветливые, красивые. То есть вот сейчас идем, одни улыбаются, другие улыбаются. Очень приятно", — говорит Валерия.

Туристка Валерия об Одессе. Фото: Новини.LIVE

Елена, гостья из Харькова, также осталась в восторге. Как туристке их восхищает в Южной Пальмире все.

"Мы не одесситы, мы из Харькова. Поэтому нам нравится все. Мы приехали посмотреть и погулять", — рассказала Елена.

Туристка Елена о преимуществах города. Фото: Новини.LIVE

Одесса это жизнь

Госпожа Эльвира Владимировна в свою очередь, поделилась теплыми чувствами к городу. По мнению женщины в Одессе прекрасно все, ведь в первую очередь это ее родной, город в котором прошла вся жизнь.

"Мне в Одессе нравится все. Это мое родное место и здесь не может ничего не нравиться. Это моя жизнь. И все идеально", — отметила Эльвира Владимировна.

Одесситка Эльвира Владимировна о том, что нравится в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В целом большинство опрошенных признались, что любят Одессу, несмотря на ее недостатки. Но самый большой вопрос, который беспокоит горожан сегодня, — это война. Которая вносит свои коррективы в спокойную жизнь жителей.

"Я очень люблю свой город, мне все нравятся, только война очень не нравится. Обстрелы не нравятся", — рассказала Татьяна.

Жительница города Татьяна о любви к Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса это город контрастов, в котором одни жители обращают внимание на недостатки, а другие просто наслаждаются жизнью в своем родном городе. Несмотря на все вызовы, главное, что объединяет одесситов, — это любовь к Южной пальмире и желание видеть ее лучше.

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