Пушкін в Одесі: мотузка на пам’ятнику і записка про бульдозер

Погруддя Пушкіну в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі на пам’ятник російському поету Пушкіну невідомі накинули мотузку у вигляді зашморгу. До неї прикріпили оголошення з написом "Шукаю бульдозер".

Відео погруддя з зашморгом публікують місцеві пабліки.

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Погруддя Пушкіна в Одесі

В Одесі досі триває суспільна дискусія довкола пам’ятника Олександру Пушкіну, що стоїть у центрі міста на Приморському бульварі. Вдень 13 квітня монумент став об'єктом протесту: на скульптуру накинули мотузку у вигляді зашморгу. До неї прикріпили аркуш паперу з написом: "Шукаю бульдозер".

Відео з місця події швидко з’явилися у соцмережах і місцевих Telegram-каналах. На знімках видно, що мотузка обвиває шию пам’ятника, а записка виглядає як іронічне або символічне звернення.

Це не перший випадок протестних дій довкола цього монумента. У 2023 році пам’ятник кілька разів закривали тканиною, обмальовували написами та обливали фарбою, і навіть запускали петиції щодо його демонтажу. Проте міська влада досі не ухвалила рішення про його перенесення або демонтаж.

Нагадаємо, у Таїровській громаді, що на Одещині, депутат зареєстрував звернення з пропозицією увіковічити Дональда Трампа. Також ми повідомляли, що ще 228 вулиць Одещини мають перейменувати в рамках процесів декомунізації та деколонізації.