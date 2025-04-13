Пушкин в Одессе: веревка на памятнике и записка о бульдозере

Бюст Пушкину в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе на памятник русскому поэту Пушкину неизвестные накинули веревку в виде петли. К ней прикрепили объявление с надписью "Ищу бульдозер".

Видео бюста с петлей публикуют местные паблики.

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Бюст Пушкина в Одессе

В Одессе до сих пор продолжается общественная дискуссия вокруг памятника Александру Пушкину, который стоит в центре города на Приморском бульваре. Днем 13 апреля монумент стал объектом протеста: на скульптуру накинули веревку в виде петли. К ней прикрепили лист бумаги с надписью: "Ищу бульдозер".

Видео с места происшествия быстро появились в соцсетях и местных Telegram-каналах. На снимках видно, что веревка обвивает шею памятника, а записка выглядит как ироничное или символическое обращение.

Это не первый случай протестных действий вокруг этого монумента. В 2023 году памятник несколько раз закрывали тканью, обрисовывали надписями и обливали краской, и даже запускали петиции о его демонтаже. Однако городские власти до сих пор не приняли решение о его переносе или демонтаже.

Напомним, в Таировской громаде, что в Одесской области, депутат зарегистрировал обращение с предложением увековечить Дональда Трампа. Также мы сообщали, что еще 228 улиц Одесской области должны переименовать в рамках процессов декоммунизации и деколонизации.