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Одеські трамваї 5 та 28 змінюють маршрути — де тепер на їх чекати

2 травня 2025 12:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Трамваї № 5 та №28 в Одесі змінять свій маршрут через ремонтні роботи
5 трамвай. Фото ілюстративне: скриншот
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Сьогодні в Одесі розпочнуть проводити ремонтні роботи водогону на вулиці Пантелеймонівській. Через це тимчасово зміниться рух двох популярних трамваїв міста: 5-го та 28-го.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

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Які трамваї змінять маршрут

У звʼязку з роботами філії "Інфоксводоканал" на вул.Пантелеймонівська, 46 маршрут трамвайних маршрутів №5 та 28 тимчасово змінено. Відтепер ці вагони ходитимуть наступним чином:

  • Трамвай №5 курсує "Автовокзал — Куликове поле" (раніше Автовокзал — Аркадія).
  • Трамвай №28 курсує "вул.Пастера — Куликове поле" (раніше: Автовокзал — Парк Шевченка).

Трамваї ходитимуть знову за звичними маршрутами після завершення робіт. Однак скільки часу займе ремонт комунікацій поки не повідомляють.

Одеські трамваї 5 та 28 змінюють маршрути — причини - фото 1
Попередження на каналі міста. Фото: скриншот

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про вартість проїзду в травні. А також про гуманітарні автобуси, які невдовзі вийдуть на маршрути.

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