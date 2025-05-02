Трамваї № 5 та №28 в Одесі змінять свій маршрут через ремонтні роботи

5 трамвай. Фото ілюстративне: скриншот

Сьогодні в Одесі розпочнуть проводити ремонтні роботи водогону на вулиці Пантелеймонівській. Через це тимчасово зміниться рух двох популярних трамваїв міста: 5-го та 28-го.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

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Які трамваї змінять маршрут

У звʼязку з роботами філії "Інфоксводоканал" на вул.Пантелеймонівська, 46 маршрут трамвайних маршрутів №5 та 28 тимчасово змінено. Відтепер ці вагони ходитимуть наступним чином:

Трамвай №5 курсує "Автовокзал — Куликове поле" (раніше Автовокзал — Аркадія).

Трамвай №28 курсує "вул.Пастера — Куликове поле" (раніше: Автовокзал — Парк Шевченка).

Трамваї ходитимуть знову за звичними маршрутами після завершення робіт. Однак скільки часу займе ремонт комунікацій поки не повідомляють.

Попередження на каналі міста. Фото: скриншот

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про вартість проїзду в травні. А також про гуманітарні автобуси, які невдовзі вийдуть на маршрути.