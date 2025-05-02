Годовщина 2 мая в Одессе - горожане возлагали цветы и вспоминали трагические события 2014 года

Возложение цветов. Фото: Новини.LIVE

Одиннадцать лет назад центр Одессы и Куликово поле стали ареной жестких столкновений между проукраинскими и пророссийскими активистами. В городе сегодня провели памятные мероприятия и почтили память погибших во время тех трагических событий.

Как Одесса вспоминает погибших узнавали журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Годовщина 2 мая

2 мая — особый день в истории Одессы. Именно сегодня, одиннадцать лет назад, город пережил одно из самых трагических событий. В центре вспыхнули жесткие столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Противостояние, начавшееся на Греческой площади, стремительно переросло в уличные бои, а затем — в трагедию на Куликовом поле, где загорелся Дом профсоюзов. В результате в тот день погибли 48 человек, еще более 200 получили ранения. В годовщину трагедии, на Куликово поле снова приходят люди, чтобы возложить цветы.

Люди возложили цветы. Фото: Новини.LIVE

Цветы на Куликовом поле. Фото: Новини.LIVE

Охрана территории

Стоит отметить, что Куликово поле сегодня находится под усиленной охраной: периметр патрулируют нацгвардейцы, полиция, дежурят медики и спасатели. Чтобы избежать провокации, всех проверяли на наличие опасных предметов. Также следует отметить, что здесь же на этой локации продолжает действовать выставка уничтоженной российской техники, среди которой можно увидеть и шахеды, которыми в последнее время обстреливается Одесса.

Выставка техники. Фото: Новини.LIVE

Чествование памяти

В центре города на углу улиц Дерибасовской и Преображенской одесситы также возлагали цветы. Горожане вспоминали проукраинских активистов, погибших 11 лет назад и рассказывали о том, почему этот день был выдающимся для юга Украины.

"Это была одна из первых побед украинцев над так называемой русской весной. Для того чтобы вошла русская армия надо сначала осуществить определенные подготовительные действия. Во всех крупных украинских городах были такие диверсионные российские отряды, которые должны были подготовить почву для подхода уже больших сил", — считает доктор исторических наук Александр Музычко.

Александр Музычко, историк. Фото: Новини.LIVE

Люди с цветами. Фото: Новини.LIVE

Одесситы в центре. Фото: Новини.LIVE

Именно на этих улицах был смертельно ранен член правого сектора сторонник Евромайдана Игорь Иванов. Одесситка Майя также пришла сюда, поскольку разделяет взгляды погибшего активиста.

"В тот день отстояли украинскую Одессу. Они дали понять россиянам. России и Путину, что здесь никогда не будет России. Здесь будет Украина, она будет процветать и украинская идентичность только будет возрождаться",— говорит Майя.

Майя, разделяет взгляды. Фото: Новини.LIVE

Цветы и лампады. Фото: Новини.LIVE

Погибший во время столкновений. Фото: Новини.LIVE

Правовая квалификация

Через 11 лет после столкновений и пожара в Доме Профсоюзов свое решение по этому вопросу вынес и Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ назвал российскую пропаганду виновной в провокации событий, однако и украинское государство признано виновным в бездействии, которое привело к большому количеству жертв.

Нужно сказать, что официальные расследования проводили одесская прокуратура, а также Генеральная прокуратура Украины, изначально обвинение было предъявлено 26 лицам. В 2017 году суд оправдал 19 "антимайдановцев", которые обвинялись в событиях на Греческой площади, 17 из них были вскоре отпущены, поскольку следствие не смогло доказать их вину. Дело 2 мая еще не закрыто и следствие продолжается до сих пор, однако часть организаторов беспорядков с пророссийской стороны давно находится в РФ.

Напомним, недавно мы писали о состоянии дома после российского обстрела. А также о пробках в связи с 2 мая.