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Стрельба на Куликовом поле в Одессе — напали на полицейских

2 мая 2025 19:47
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одессе на Куликовом поле мужчина набросился с двумя ножами на полицейских.
Полицейский на месте происшествия. Фото: Главное управление Национлаьной полиции в Одесской области
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одессе на Куликовом поле мужчина набросился с двумя ножами на полицейских. В результате госпитализировали как нападавшего, так и правоохранителей.

Об этом сообщает Главное управление Национлаьной полиции в Одесской области.

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Подробности нападения

На Куликовом поле мужчина напал с ножом на полицейских, которые следили за порядком. С целью задержания правонарушителя, один из стражей порядка применил табельное оружие. В результате правоохранители были госпитализированы с ножевыми ранениями, а нападавший — с огнестрельными. На месте работает следственно-оперативная группа. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

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Место нападения. Фото: Главное управление Национлаьной полиции в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о годовщине событий 2 мая. А также о мерах безопасности в городе сегодня.

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