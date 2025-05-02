Стрельба на Куликовом поле в Одессе — напали на полицейских
В Одессе на Куликовом поле мужчина набросился с двумя ножами на полицейских. В результате госпитализировали как нападавшего, так и правоохранителей.
Об этом сообщает Главное управление Национлаьной полиции в Одесской области.
Подробности нападения
На Куликовом поле мужчина напал с ножом на полицейских, которые следили за порядком. С целью задержания правонарушителя, один из стражей порядка применил табельное оружие. В результате правоохранители были госпитализированы с ножевыми ранениями, а нападавший — с огнестрельными. На месте работает следственно-оперативная группа. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).
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