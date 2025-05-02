Графики отключения света на завтра - чего ожидать одесситам от ДТЭК Укрэнерго

Графики отключений в Одессе — будет ли свет в субботу
Ситуация в энергосистеме Украины до сих пор остается нестабильной и может меняться. Однако завтра, 3 мая, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление электроэнергии снизилось
Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 2 мая, по состоянию на 09:30 его уровень был на 3% меньше, чем в это же время предыдущего дня — в четверг.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о том, почему сегодня не было электричества.
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