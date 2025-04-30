Як зміниться вартість оплати комунальних послуг у травні для одеситів - тарифи

Платіжка з грошима. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вартість комунальних послуг у травні 2025 року, у порівнянні з попереднім місяцем, для одеситів не змінилася. Однак деякі категорії громадян позбавились пільгового тарифу на світло та сплачиватимуть стільки ж, які інші абоненти.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися скільки одесити платитимуть за комуналку з 1 травня.

Реклама

Читайте також:

Тариф на електроенергію у травні

За електроенергію у травні 2025-го одесити без змін сплачуватимуть 4,32 гривень за кіловат-годину. Зауважимо, що для користувачів двозонних лічильників вартість світла у нічний час доби буде нижчою. Таким чином, із 23:00 до 07:00 ціна становитиме 2,16 гривень за кВт-годину. Тариф на світло для бізнесу буде коштувати 686,23 грн. за кіловат-годину, а для підприємств "зеленої металургії — 359,55 рн. за кіловат-годину.

Нагадаємо, ще у січні поточного року Кабмін пом’якшив тариф для українців, які використовують електроопалення. Однак у зв'язку з завершенням опалювального сезону ця категорія громадян буде також платити за свтло 4,32 гривень за кіловат-годину.

Вартість води

Вартість води для населення у травні в Одесі також не зміниться та залишиться на тому ж рівні:

на централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Ціна на водопостачання і водовідведення для бізнесу у травні залишиться на тому ж рівні, що й у квітні.

На централізоване водопостачання:

споживачам, які є суб`єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 10,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);

іншим споживачам, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

На централізоване водовідведення:

споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,74 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);

іншим споживачам, окрім населення — 20,40 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Утримання будинків та прибудинкових територій

У житлових комунальних сервісах, які обслуговують більшість одеських багатоквартирних будинків, у тому числі ОСББ, тариф становить від 3 до 5 гривень за квадратний метр площі квартири. Проте у приватних керуючих компаній розцінки трохи вище і стартують одразу від 5 гривень за квадратний метр:

Bona Vita — 5,67 грн. за кв.м.

Комфорт Сервіс — 6,15 грн за кв.м.

Суворовський — 5 грн за кв.м.

Ренесанс — 5.50 грн за кв.м

Євроформат — 6.20 грн за кв.м.

Сервіс Плюс — 6.50 грн за кв.м.

Наш Дім — 5.70 грн за кв.м.

Скільки коштує вивіз сміття в Одесі

У травні 2025 року в Одесі тарифи на вивіз сміття залишаться без змін. Проте сума у платіжках залежатиме від району проживання та компанії, яка обслуговує територію.

За встановлення тарифів відповідають органи місцевого самоврядування. У різних районах Одеси послуги надають різні компанії:

Приморський район — компанія "ТВ-Серрус";

Київський район — компанія "Кліар-Сіті";

Суворовський район — компанія "Еко-Ренесанс";

Хаджибейський район — комунальне підприємство "Одескомунтранс".

Кожна компанія має свої тарифи для мешканців багатоквартирних будинків та приватного сектору:

"Еко-Ренесанс": 35,49 грн для багатоповерхівок і 61,26 грн для приватного сектору;

"Кліар-Сіті": 33,99 грн та 58,68 грн відповідно;

"ТВ-Серрус": 34,80 грн та 60,07 грн;

"Одескомунтранс": 34,13 грн та 58,89 грн.

Ціни на газ

Ціна на газ для населення в Одесі залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр. Це стало можливим завдяки чинному мораторію, який заморожує тарифи для населення. Також не зміниться і плата за доставку газу — компанія "Одесагаз" продовжує стягувати 1,308 грн за кожен кубометр.

Що ж до бізнесу, то для нього ситуація інша. Транспортування природного газу коштує 501,97 грн за 1000 кубометрів — це на 305% більше, ніж торік. У Нацкомісії з регулювання енергетики пояснюють: раніше більшість доходів Оператора ГТС надходила від транзиту російського газу, але зараз ця стаття прибутку майже повністю зникла.

Ціни на мобільний зв'язок

Київстар пропонує знижки для нових абонентів, якщо вони придбають смартфон з 4G. Тариф "LOVE UA Світло" можна отримати за 240 грн замість 300 грн, а "LOVE UA Сила" — за 175 грн замість 350 грн. Акція діє шість місяців. Бізнес-клієнти отримають знижки на тарифи "Бізнес UA".

Vodafone підвищує ціни на тарифні плани для бізнес-клієнтів на 45-80 грн, але збільшується й кількість хвилин і гігабайтів у пакетах. Наприклад, тариф Business Pro коштуватиме 270 грн замість 225 грн, а Business Unlim — 360 грн замість 300 грн.

Lifecell піднімає ціни на тарифні плани "Смарт Сім’я" на 75-100 грн. Наприклад, Смарт Сім’я S тепер коштуватиме 450 грн замість 375 грн. Але є можливість зекономити 10-15% при оплаті за 6 або 12 місяців наперед. Також для користувачів lifecell, які перенесуть номер до цієї мережі, залишаться незмінними тарифи "Вільний Лайф" і "Потужний" до кінця 2025 року.

Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі

Громадський транспорт

Трамвай і тролейбус — 15 грн.

Маршрутки — 20 грн у місті, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги.

Поїздка з Одеси до Південного коштуватиме 70 грн. Це стосується маршрутів №67 і №68.

Проїзні квитки

Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).

Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).

Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).

Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли Миколаїв отримає питну воду. А також про те, чому сьогодні не було світла в одеситів.